Christiansen: "So wird’s dann schwer in dieser Liga"

In Bochum erlosch auch der letzte Funken Hoffnung auf den Klassenerhalt: Mit viel Optimismus und Hoffnung auf den ersten Auswärtssieg war Fürth in den Ruhrpott gereist und kehrte nach dem 1:2 umso ernüchterter zurück.

Am treffendsten fasste Max Christiansen die Niederlage zusammen: "Wir sind einfach nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen, so wie das vergangene Woche der Fall war in unserem Heimspiel, und so wirds dann schwer in dieser Liga." Just in dem Moment, als die SpVgg nach dem Ausgleich das Spiel auf ihre Seite hätte ziehen können, kassierte sie wieder einmal ein unnötiges Gegentor nach einer Standardsituation. Als Fazit bleibt: Es fehlt in Spielen wie gegen den Mitaufsteiger an Kleinigkeiten, doch die ergeben in der Summe eine gewaltige Kluft zum VfL und den anderen Bundesligisten in der Tabelle.

Dudziak gegen Leipzig fraglich - Chance für Green?

Leitl vertraute in Bochum zum vierten Mal in Serie einer identischen Startelf - und wurde dieses Mal enttäuscht. Für gewöhnlich wechselt der Trainer gerne spät, meistens zwischen der 65. und 70. Minute, wenn keine triftigen Gründe wie Verletzungen vorliegen. Am Samstag reagierte er bereits zur Pause doppelt. Linksverteidiger Luca Itter war bereits mit Gelb vorbelastet und hatte sich ein weiteres Foul geleistet, also wollte der Trainer kein Risiko gehen. Das Problem: Ersatzmann Jetro Willems ist in seiner aktuellen Verfassung keine wirkliche Hilfe. Jeremy Dudziak wiederum gelang nicht viel, vielleicht auch, weil ihn Probleme an der Achillessehne hinderten. Sein Einsatz am kommenden Sonntag gegen RB Leipzig ist fraglich, Julian Green stünde als Alternative bereit, er hat nach seiner starken Aufstiegssaison in der Bundesliga bislang keine persönlichen Duftmarken hinterlassen, befindet sich laut Leitl aber im Aufwind.

Für das Kleeblatt kann es ab sofort nur darum gehen, sich ordentlich aus der Liga zu verabschieden. 2012/13 musste der Verein mit 21 Punkten wieder runter. Dazu fehlen aktuell sieben Zähler aus den restlichen neun Partien. Unlösbar scheint das nicht - solange die Leistung in Bochum nicht zur Regel wird.