Chemnitzer FC: Reutter verlängert mit Option

Manuel Reutter hat beim Chemnitzer FC seine Unterschrift unter einen neuen Kontrakt gesetzt. Der 22-jährige Verteidiger wird bis mindestens 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr zum Kader der Himmelblauen gehören. Der Rechtsverteidiger kam im vergangenen Sommer vom FSV Frankfurt zum CFC und absolvierte seither 13 Pflichtspiele. "Manu hat in der bisherigen Saison gezeigt, was er draufhat. Wir sind von seinen Fähigkeiten überzeugt und wollen mit ihm in die Zukunft gehen", so Geschäftsführer Uwe Hildebrand.