Buhlt Ajax um Weghorst?

Wo Wout Weghorst (31) in der neuen Saison spielt, ist noch offen. Nun berichtet "De Telegraaf", dass Ajax Amsterdam den niederländischen EM-Fahrer gerne verpflichten würde, der in der vergangenen Saison vom FC Burnley an die TSG Hoffenheim verliehen war. Bei Ajax könnte Weghorst wiederum den Platz von Chuba Akpom (28) einnehmen, der nach einer starken Saison (25 Einsätze, elf Tore, drei Assists) umworben ist. Bei Absteiger Burnley ist der Ex-Wolfsburger noch bis 2025 vertraglich gebunden.