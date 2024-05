Chemie Leipzig verliert drei Leistungsträger

Die BSG Chemie Leipzig hat den Abschied von drei Leistungsträgern bekanntgegeben. Philipp Harant, Denis Jäpel und Lucas Surek werden nach Saisonende die Leutzscher verlassen. Harant zieht es zurück in seine Heimat Schöningen und wird sich dort auf seine berufliche Ausbildung fokussieren. Auch Jäpel wechselt in seine Heimatstadt. In Weimar will er einen stärkeren Fokus auf Familie und Beruf legen. Eine tragischere Note hat der Abschied von Lucas Surek. Die schwere Knieverletzung, die er sich jüngst im Derby gegen Lok Leipzig zugezogen hat, führt zum sofortigen Karriere-Ende. Hans Jerke aus der sportlichen Leitung der BSG Chemie blickt in einer Meldung noch mal zurück: "Alle sind ein wichtiger und anerkannter Bestandteil der Mannschaft und haben das Gesicht des Teams geprägt. Auch durch die Leistungen auf dem Platz schmerzt uns der Weggang sehr, auch wenn die Entscheidung in allen drei Fällen natürlich nachvollziehbar ist und wir ihnen für ihre Zukunft nur das Beste wünschen."