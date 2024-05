Mainz verabschiedet Papela

Merveille Papelas Zeit beim 1. FSV Mainz 05 endet in diesem Sommer. Die Rheinhessen verabschiedeten das 23 Jahre alte Eigengewächs auf ihren sozialen Kanälen am Sonntag. 2011 war der zentrale Mittelfeldspieler in die 05er-Jugend gewechselt und spielte seitdem, unterbrochen nur durch ein Leihjahr beim SV Sandhausen, durchgehend für den Klub.