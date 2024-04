Palmer-Doppelpack in der Nachspielzeit: Chelsea schlägt ManUnited dramatisch 4:3

In einem verrückten Spiel hat sich der FC Chelsea einen späten Sieg gegen Manchester United gesichert. Spät in der Nachspielzeit sorgte Palmer mit einem Doppelpack für den ersten Sieg der Blues gegen die Red Devils seit 2017.

Zum Abschluss des 31. Spieltags hatte die Premier League noch einen absoluten Klassiker des englischen Fußballs zu bieten: Der FC Chelsea empfing am Donnerstagabend Manchester United und peilte den ersten Sieg gegen die Red Devils seit 2017 an. Dafür verzichtete Chelsea-Coach Mauricio Pochettino nach dem 2:2 gegen Burnley auf Veränderungen in seiner ersten Elf. Uniteds Trainer Erik ten Hag wechselte hingegen dreimal im Vergleich zum 1:1 in Brentford. Maguire ersetzte den verletzten Lindelöf, während Casemiro und Antony für McTominay und Rashford (beide Bank) begannen.

Chelsea geht früh mit 2:0 in Front

Schon nach vier gespielten Minuten hatte die Partie den ersten Knaller zu bieten: In Folge eines Ballverlustes des jungen Mainoo schalteten die Blues schnell, vom rechten Flügel bediente Gusto den freistehenden Gallagher im Rückraum. Dessen Direktabnahme landete zur frühen Führung für Chelsea in den Maschen, United-Torhüter Onana sah dabei allerdings nicht gut aus (4.).

Und die Blues machten genau so weiter: Zunächst verpasste Mudryk in der 9. Minute aus der Distanz das 2:0, doch das sollte wenig später vom Punkt fallen. Antony hatte Cucurella im Strafraum zu Fall gebracht, Palmer bedankte sich und erhöhte per Elfmeter für Chelsea (19.). Von United war bis zu diesem Zeitpunkt wenig zu sehen, stattdessen hatte Disasi sogar die Chance auf den dritten Treffer. Seinen Kopfball setzte der Verteidiger aus kurzer Distanz aber über das Tor (25.).

United dreht das Spiel

Eine vergebene Chance, die sich schnell rächen sollte: Nur wenig später zeigte die Anzeigetafel an der Stamford Bridge einen 2:2-Spielstand an. Erst nutzte Garnacho einen Fehler von Caicedo eiskalt zum Anschlusstreffer aus (34.), dann nickte United-Kapitän Bruno Fernandes eine Dalot-Flanke aus kurzer Distanz ein (39.). Durch den zweiten Gegentreffer zog sich eine unrühmliche Serie der Blues weiter, bereits im sechsten Pflichtspiel in Folge hatte Chelsea damit immer mindestens zwei Gegentore kassiert. Halbzeit war dennoch noch nicht, mit dem Ablauf der fünfminütigen Nachspielzeit traf Gallagher noch einmal den Pfosten für die Hausherren (45.+5).

Auch der zweite Durchgang begann durchaus temporeich, beide Defensivreihen sahen sich gleich mehrfach vor große Probleme gestellt. Die beste Möglichkeit der Anfangsphase der zweiten Hälfte hatte Chelseas Jackson, der mit seinem wuchtigen Abschluss aber an Onana scheiterte (52.). Jubeln durften im Anschluss erneut die Gäste: Mit einem Außenrist-Flankenball fand Antony den eingerückten Garnacho, der die Partie per Kopf endgültig auf Seiten der Red Devils zog (67.).

Im Anschluss mühten sich die Blues noch einmal, einen Weg durch die kompakt stehende United-Defensive fanden die Hausherren allerdings nur selten. Palmer sorgte mit einem frechen Versuch bei einem Freistoß aus spitzem Winkel zwar noch einmal für Gefahr, doch Onana war zur Stelle (73.).

Verrückte Nachspielzeit: Doppelter Palmer beschert Chelsea den Sieg

Somit musste sich Chelsea bis zur Nachspielzeit gedulden, die hatte es dann aber in sich. Nachdem die Blues lange kaum gefährlich wurden, ließ Madueke das Momentum erneut schwingen. Mit einem schnellen Antritt zog der Joker an Dalot vorbei und kam im Sechzehner zu Fall - Schiedsrichter Jarred Gillett zeigte erneut auf den Punkt (90.+7). Wieder trat von dort aus Palmer an, wieder blieb der Youngster eiskalt und netzte zum umjubelten 3:3 ein (90.+10). Schluss war da aber immer noch nicht, eine letzte Ecke in der elften (!) Minute der Nachspielzeit sollte die Entscheidung bringen: Enzo Fernandez fand Palmer, dessen abgefälschter Abschluss in den Maschen einschlug - 4:3 für die Blues (90.+11).

Dabei blieb es dann auch, erstmals seit 2017 konnte der FC Chelsea wieder einen Sieg gegen Manchester United feiern und rückt so in der Tabelle näher an die Red Devils heran. Während die Blues am kommenden Sonntag bei Schlusslicht Sheffield United gastieren (18.30 Uhr), empfängt ManUnited bereits zwei Stunden zuvor Titelkandidat Liverpool.