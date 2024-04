Arbeitssieg gegen Schlusslicht Sheffield: Liverpool verteidigt Platz eins

Liverpool hat verdient mit 3:1 gegen Tabellenschlusslicht Sheffield United gewonnen und damit die Tabellenspitze verteidigt. Nach Bradleys Eigentor brachte Mac Allister die Reds einmal mehr mit einem traumhaften Treffer auf die Siegerstraße.

Jürgen Klopp musste gegen den Tabellenletzten aus Sheffield auf den angeschlagenen Ex-Stuttgarter Endo verzichten. Ansonsten setzte Trainer Jürgen Klopp auf die üblichen Gesichter: Neben Salah stürmten Luis Diaz und Darwin. Das Mittelfeld bildeten Mac Allister und mit Gravenberch und Szoboszlai zwei weitere aus der Bundesliga bekannte Profis.

McAtee vergibt frühe Führung für den Außenseiter

Als haushoher Favorit mussten die Reds in der Anfangsphase schwere Minuten überstehen. Keine Zeigerumdrehung war durch, da hatte Sheffield die dicke Chance auf die Führung, doch McAtee scheiterte frei vor Kelleher. In der Folge riss Liverpool die Spielkontrolle an sich und zog seinen üblich dominanten Fußball auf.

Darwin erzwingt das 1:0

Die Klopp-Elf versprühte Spielfreue und kombinierte sich immer wieder mit Tempo nach vorne: Salah (6., 14.) kam dem Führungstreffer zweimal nahe, wenig später erzielte Darwin das 1:0: Der Uruguayer ging früh auf Keeper Grbic drauf und blockte seinen Abstoßversuch, so trudelte die Kugel ins Netz (17.).

Die Reds blieben dran und drückten auf den zweiten Treffer. Sheffield United konnte sich in dieser Phase kaum mal befreien und hatte Glück, dass Abschlüsse von Darwin (21.), Mac Allister (34.) und Gravenberch (42.) nicht den Weg ins Tor fanden. Selbst setzte das Tabellenschlusslicht vereinzelt Nadelstiche, die jedoch nicht zum Torerfolg führten.

Bradleys Eigentor bringt Sheffield zurück

Der erste Abschluss nach dem Wiederbeginn gehörte den Reds, die in Person von Salah aus der Distanz an Grbic scheiterten (49.). Auf der anderen Seite war es jedoch der Außenseiter, der aus dem Nichts ausglicht: Bradley lenkte einen Kopfball von Hamers unglücklich durch die Beine von Kelleher ins eigene Tor (58.).

Mac Allisters nächstes Traumtor

Liverpool brauchte eine knappe Viertelstunde, um sich vom Gegentreffer zu erholen. Dann fand die Klopp-Elf allerdings wieder zu ihrem Offensivfußball und kam zu Chancen: Erst vergab Robertson per Direktabnahme (75.), nur eine Minute später brachte Mac Allister die Reds wieder auf die Siegerstraße: Aus rund 17 Metern wuchtete der Argentinier die Kugel traumhaft in den Winkel.

In der Schlussphase hatte Liverpool alles im Griff und mehrfach die Möglichkeit zu erhöhen: Allein der eingewechselte Gakpo nutzte seine Chance und traf nach einer Robertson-Flanke per Kopf zur Entscheidung (90.). Nachdem Arsenal durch einen Sieg gegen Luton am Mittwoch (2:0) an den Reds vorbeigezogen war, grüßen die Mannen von der Anfield Road nun wieder von der Tabellenspitze.

Auf beide Teams warten am kommenden Wochenende namhafte Gegner. Die Reds gastieren am Sonntag bei Manchester United (16.30 Uhr), die Blades bekommen es zwei Stunden später mit dem FC Chelsea zu tun.