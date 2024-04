Überragender Foden trifft dreifach: ManCity schlägt Aston Villa und kontert Arsenal

Manchester City hat im Titelrennen erfolgreich auf den Pflichtsieg des FC Arsenal reagiert. Während Haaland und De Bruyne gegen Aston Villa 90 Minuten auf der Bank verblieben, avancierte Dreierpacker Foden zum Matchwinner.

Viel war nach dem 0:0 Manchester Citys gegen Arsenal, das den Titelverteidiger am Mittwoch durch einen Erfolg gegen Luton Town zusätzlich unter Druck gesetzt hatte, über die Offensive der Skyblues diskutiert worden. Dabei immer wieder im Fokus: Der fast unsichtbare Haaland, dessen Leistung in den Topspielen gegen die Londoner und Liverpool (1:1) Roy Keane gar mit dem Auftreten eines Drittliga-Spielers gleichgesetzt hatte.

Der Norweger dürfte nicht zuletzt auch deshalb heiß darauf gewesen sein, nach zwei torlosen Ligapartien endlich wieder ins Schwarze zu treffen - fand sich aber überraschend auf der Bank wieder, auf der auch De Bruyne Platz nahm.

Watkins-Vertreter kontert Rodri

Dennoch kam die insgesamt auf vier Positionen veränderte Heimelf im Etihad gut in die Partie und übernahm sofort die Spielkontrolle, aus der heraus Rodri nach gut zehn Minuten die verdiente Führung erzielte (11.). Der feinen Kombination folgte jedoch lange kein gefährlicher Abschluss mehr. Erst Grealish näherte sich wieder nennenswert an (24.).

Während Pep Guardiola freiwillig auf seinen treffsichersten Angreifer verzichtete, musste Gegenüber Unai Emery dies gezwungenermaßen tun. Three-Lions-Stürmer Watkins fehlte ebenso wie auch Stammkeeper Emiliano Martinez.

Duran und Olsen kamen dafür als zwei von sechs neuen Kräften gegenüber dem 2:0 gegen die Wolves in die Anfangsformation - und fügten sich blendend ein. Während Olsen besagten Abschluss Grealishs parierte und gegen Alvarez herausragend mit dem Fuß rettete (37.), zeigte sich der Kolumbianer Duran in der 20. Minute eiskalt und traf zum 1:1.

Zaniolo öffnet die Tür

Bis kurz vor dem Pausenpfiff sah es anschließend danach aus, als ob die Villans das ob des himmelblauen Dauerdrucks doch etwas schmeichelhafte Remis in die Kabine bringen könnten. Dann aber erlaubte sich Zaniolo bei einem Freistoß Fodens in der Mauer einen Patzer, weshalb der eigentlich harmlose Standard unhaltbar für den starken Olsen einschlug (45.+1). Beinahe wäre anschließend sogar der Doppelschlag gefolgt, doch Alvarez scheiterte erneut am Martinez-Vertreter (45.+5).

Wie der erste Durchgang geendet hatte, so begann dann der zweite: Olsen gewann ein Eins-gegen-eins, diesmal gegen Bernardo Silva (48.), nach welchem sich dann auch Gegenüber Ortega Moreno erstmals auszeichnen durfte. Gegen Douglas Luiz und Lenglet klärte der ehemalige Bielefelder binnen kürzester Zeit gleich zweimal (55.). Die letzten Offensivbemühungen der Villans.

Fodens Doppelschlag zur Entscheidung

Ganz anders die Hausherren, die auch ohne De Bruyne und Haaland nicht nur das Spielgeschehen souverän kontrollierten, sondern nach gut einer Stunde zudem die Vorentscheidung nachlegten: Rodri bediente Foden, der direkt einschob und nur sieben Minuten nach dem Doppelpack auch noch den Dreierpack schnürte (69.).

Selbst hatte er den Ball zuvor abgefangen und mit der Einzelaktion nachdrücklich unterstrichen, an diesem Abend eine Nummer zu groß für die Villans zu sein, die in der Nachspielzeit dann sogar noch Pfosten-Glück bei einem letzten Versuch des eingewechselten Sergio Gomez hatten (90.+3).

Durch den überzeugenden und auch in der Höhe verdienten Sieg der Skyblues steht im Titelrennen nun der FC Liverpool unter Druck, der am Donnerstagabend ab 20.30 Uhr (LIVE! bei kicker) auf Sheffield United trifft. Für Manchester City geht es am Samstag ab 13.30 Uhr gegen Crystal Palace weiter, Aston Villa empfängt etwas später um 16 Uhr den FC Brentford.