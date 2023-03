Cancelo - eine komplexe Problematik

Erst gefeiert, nun nur noch Reservist. Das Wirken von Joao Cancelo beim FC Bayern haben sich beide Parteien, Spieler wie Verein, gewiss anders vorgestellt. Es ist eine komplizierte Situation. Aber hätten die Münchner damit rechnen können?

Pünktlich mit dem Anpfiff in der Stuttgarter Arena kamen CEO Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic verwundert auf die Tribüne, denn es war die falsche. Sie landeten inmitten der Pressevertreter. Entsprechend ungläubig suchten sie ihren Platz, wusste nicht recht, wohin. Ein paar Stufen hoch, dann wieder runter, ehe die Stadion-Ordner ihnen erklärten, welchen Weg sie gehen müssen. Nach vier Minuten war das Missgeschick geklärt. Ein ähnliches Problem, inzwischen aber schon seit drei Wochen, gibt es bei Joao Cancelo. Er ist ebenso auf der Suche nach seinem Platz. In der Bayern-Mannschaft, vor allem in der Startelf.

Letztmals durfte der bei seinem Wechsel von Manchester City nach München von den FCB-Entscheidern gepriesene Star-Neuzugang im Achtelfinalhinspiel bei Paris St. Germain (1:0) von Beginn an ran. Allerdings musste die Leihgabe - inklusive Kaufoption von 70 Millionen Euro - an besagtem 14. Februar, der bis dahin wichtigsten Partie der Saison, schon zur Halbzeit raus. Seither ist er Reservist. In Mönchengladbach (2:3) kam er aus taktischen Gründen zur 16. Minute aufs Feld, löste Thomas Müller, bei dessen umstrittener Auswechslung, ab. Gegen Union Berlin (3:0) erhielt der Portugiese nur noch zwölf Minuten, diesmal, beim 2:1 in Stuttgart, saß er 90 Minuten auf der Bank.

Nagelsmann: "Joao hat fast nie Dreierkette gespielt bei Manchester City"

Der kicker fragte bei Trainer Julian Nagelsmann nach: Woran liegt das, und was fehlt Cancelo momentan? "Joao hat fast nie Dreierkette gespielt - mit Ball - bei Manchester City", erklärt der Chefcoach: "Dementsprechend auch noch nie Halbverteidiger im Aufbau. Und wir spielen derzeit keine Viererkette im Aufbau."

Heißt: Es ist unter anderem eine Systemfrage - Cancelo braucht die Viererkette. Ein Fakt, den die Münchner Entscheider sicher schon vor der Verpflichtung wussten, oder etwa nicht? Schließlich wurde das System erstmals im Pokalspiel in Mainz umgestellt - es war das erste Spiel für Cancelo im Bayern-Trikot. Beim 4:0-Sieg schien dies kein Problem zu sein, im Gegenteil, es hieß, auch dank Cancelo könne der FCB nun flexibler sein.

Binnen vier Wochen hat sich die Ansicht offenbar um 180 Grad gedreht

"Er gibt uns eine sehr gute Kreativität und auch eine Variabilität, weil er sowohl in der Viererkette als auch in der Dreierkette spielen kann", sagte Nagelsmann noch vor einem Monat: "Bei City hat er oft auch links gespielt, kann mit beiden Füßen flanken und ist auf engem Raum ein sehr guter Fußballer. Noch dazu versteht er auch, dass er den zweiten Pfosten mitverteidigen muss." Cancelo sei deshalb "nicht nur offensiv geprägt", meinte der FCB-Trainer. Vier Wochen später scheint sich diese Ansicht um 180 Grad gedreht zu haben.

Hinzukommt in dieser Thematik, dass der 28-Jährige auch deshalb ManCity verlassen hat, weil er nicht genügend Spielzeit erhielt. Nun ereilt ihn in München dasselbe sportliche Schicksal. Aber "damit", so sagt Nagelsmann, "geht er aktuell gut um. Ich habe nicht den Eindruck, dass er wegbricht." Nichtsdestotrotz habe Cancelo "natürlich noch ein paar Dinge aufzuholen, was die Abläufe angeht. Weil es schon ein anderer Spielstil ist als bei Pep. Da braucht er noch ein bisschen Zeit. Die kriegt er auch." Wohl wissend, dass bei einer defensiven Dreierkette die offensiv ausgerichteten Flügelspieler, von Nagelsmann auch "Joker" genannt, derzeit Alphonso Davies auf links und Kingsley Coman auf rechts heißen.

Wie Cancelo selbst die Situation betrachtet? Darüber lässt sich nur spekulieren. Als ihn der kicker danach fragte, antwortete der Portugiese freundlich, dass er sich aktuell nicht weiter dazu äußern möchte. Verständlich. Vergangene Woche hatte er im Interview mit "O Jogo" gesagt: "Es ist, wie Pep gesagt hat: Ich muss spielen, um glücklich zu sein." Dafür aber muss nun erst wieder seinen Platz im Team finden.