Can über Terzic: "Es liegt nicht immer alles am Trainer"

Sechs Pflichtspiele ohne Erfolg, nur ein Sieg aus den letzten acht Bundesliga-Spielen und nur Platz fünf in der Liga zur Winterpause: Für Borussia Dortmund endete das Jahr 2023 auf dem Platz mit einem unbefriedigenden 1:1 gegen Mainz 05.

"Wir haben wieder beide Gesichter von uns gesehen", befand Edin Terzic nach der Partie bei Sky. "Die erste Halbzeit war die Art und Weise, wir uns Fußball vorstellen, wie griffig wir im Pressing und Gegenpressing sein können und wie viel Power wir entwickeln können. Das haben wir alles wieder in der zweiten Halbzeit vermissen lassen. Es war ein Spiegelbild der Saison", führte der BVB-Coach weiter aus.

Emre Can machte ebenfalls die zweite Hälfte dafür verantwortlich, dass die Borussia auch im vierten Bundesliga-Spiel in Serie ohne Dreier blieb: "Wir haben nach der Pause keine Lösungen gefunden und wieder mal zu viele Fehler gemacht. Und dann haben wir die Kontrolle über das Spielfeld verloren."

Can und das Fehlen des Spielglücks

Der Dortmunder Kapitän vermisst zurzeit aber auch das nötige Spielglück bei seinem Team: "Es sind die entscheidende Momente, die nicht auf unserer Seite waren", spielte er unter anderem auf zwei Lattentreffer vor der Pause oder den 1:1-Ausgleich der Mainzer, bei dem der Ball nur sehr knapp hinter der Linie gewesen war, an. "Den Jungs kann ich nichts vorwerfen, die wollen alle siegen und erfolgreich sein. Aber zur Zeit klappt es nicht. Jetzt werden wir uns ausruhen, die Köpfe wieder freikriegen - und nächstes Jahr greifen wir wieder an."

Und wie sieht es mit dem Trainer aus? Auch hier sieht Can kein Problem, das Verhältnis zum Trainer sei "gut, wir sind weiter in der Champions League". Zudem ergänzte der 29-Jährige im Hinblick auf Terzic: "Es liegt nicht immer alles am Trainer. Es hat nichts mit dem Trainer zu tun, wenn der Ball an die Latte geht." Auch Julian Brandt sprach gegenüber Sat1 davon, "überhaupt kein Problem mit dem Trainer" zu haben.

Terzic verweist auf die Saison 2020/21

Während die Spieler in den Urlaub gehen, steht für Terzic erst einmal ein turnusmäßiges Treffen mit Geschäftsführer Aki Watzke und Sportdirektor Sebastian Kehl an, der schon vor der Partie von "Druck auf dem Kessel" beim BVB gesprochen hatte. "Wir haben eine Menge Themen, die sich leider wiederholen, die wir im Sommer besprochen haben und im letzten Winter und die uns schon seit langer Zeit begleiten. Das machen wir immer in den Pausen, dass wir die Dinge besprechen, dass wir uns in die Augen schauen und versuchen Lösungen zu finden", so Terzic.

Die Unzufriedenheit im und um den Verein nach nur einem Sieg aus den letzten acht Bundesliga-Spielen ist dem 41-Jährigen dabei bewusst: "Natürlich habe ich mir auch das Fest der Liebe anders vorgestellt", sagt er, verweist aber gleichzeitig auf die Vergangenheit: "Wir haben nicht nur letzte Saison, sondern auch schon vor drei Jahren gezeigt, dass wir aus diesen Rückschlägen in der Winterpause die richtigen Schlüsse ziehen können", spielte er auf die Saison 2020/21, als die Borussia - damals beim ersten Mal unter seiner Regie - die Spielzeit mit einem 4:1 im Finale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig beendet hatte.