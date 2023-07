BVB: Nationalspieler präsentieren sich, Adeyemi und Moukoko zurück

Beim öffentlichen Training von Borussia Dortmund präsentierten sich nicht nur die Nationalspieler, sondern auch zwei Rückkehrer aus dem Lazarett.

Emre Can, Karim Adeyemi und Co. bei ihrer Rückkehr ins Mannschaftstraining. IMAGO/Treese

Die Schlange am Einlass in das Jugendstadion auf dem Dortmunder Trainingsgelände reichte bis weit auf die Adi-Preißler-Allee zurück. Eine knappe halbe Stunde vor Beginn der ersten öffentlichen Einheit der laufenden Vorbereitung musste der BVB sogar verkünden, dass bei Sonnenschein in den NRW-Sommerferien bereits alle Plätze belegt sind. Die Fans, die es bis rund um den Platz schafften, sahen die öffentliche Rückkehr der Nationalspieler.

Emre Can, Nico Schlotterbeck, Salih Özcan, Gregor Kobel, Julian Brandt, Neuzugang Ramy Bensebaini, Marius Wolf und Donyell Malen waren nach ihren verlängerten Urlauben erst am vergangenen Wochenende mit der Leistungsdiagnostik eingestiegen und standen am gestrigen Montag erstmals wieder auf dem Platz. Auch Mittelstürmer Sebastien Haller durfte nach seiner kräftezehrenden Premierensaison ein paar Tage länger regenerieren. Auf dem Rasen fehlten nur der erneut verletzte Giovanni Reyna mit einer nicht näher benannten Blessur am Bein und Nico Schulz, der weiter freigestellt ist.

Erfreulich war die Anwesenheit zweier Rückkehrer: Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko trainierten mit und absolvierten bereits Einheiten mit Ball und Zweikämpfen. Adeyemi hatte sich im tragischen Saisonfinale gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:2) eine Muskelverletzung zugezogen, Moukoko bei der U-21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien eine ähnliche Verletzung erlitten.

Eine Show-Einheit absolvierte Edin Terzic nicht, am Vormittag hatte das Team allerdings bereits eine intensivere Einheit absolviert. Weniger als eine Woche vor dem Abflug zur kombinierten und elf Tage langen Vermarktungs- und Vorbereitungsreise in die USA am kommenden Montag lag der Schwerpunkt des BVB-Trainers mit seiner endlich (fast) vollständigen Mannschaft auf spielerischen Elementen, er ließ zwei Teams auf Kleinfeldern antreten - und sorgte so für reihenweise Abschlüsse.