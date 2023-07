Leistungsdiagnostik ohne die Nationalspieler - und Schulz

Mit der internen Leistungsdiagnostik ist Borussia Dortmund am Mittwoch mit Neuzugang Felix Nmecha in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Die Nationalspieler dagegen fehlten noch - genau wie Wechselkandidat Nico Schulz.

Als einer der ersten Borussen fuhr am Mittwochmorgen Neuzugang Felix Nmecha um 9.30 Uhr am Trainingsgelände des BVB vor, um die obligatorischen Leistungstests zu absolvieren. Bereits anderthalb Stunden zuvor waren Trainer Edin Terzic, Rechtsverteidiger Mateu Morey und Youngster Julien Duranville eingetroffen. Bis zum Nachmittag folgte der Rest des aktuell zur Verfügung stehenden Kaders - darunter unter anderem die Routiniers Mats Hummels und Marco Reus. Einer aber fehlte: Nico Schulz. Dortmunds Linksverteidiger, der sportlich keine Rolle mehr spielt in den Planungen, wurde vom BVB freigestellt, um auf Klubsuche zu gehen.

Nicht dabei waren außerdem die zahlreichen Nationalspieler der Schwarz-Gelben, die nach dem Ende der Bundesliga-Saison noch für ihre Auswahlteams im Einsatz waren. Auch Sebastien Haller bekam von den Verantwortlichen noch einen Sonderurlaub spendiert, um sich von den mentalen und körperlichen Strapazen der Vorsaison zu erholen. Der Stürmer wird am 15. Juli in Dortmund zurückerwartet, gleiches gilt für die Nationalspieler um Julian Brandt, Emre Can und Nico Schlotterbeck.

Früher als erwartet schaute dagegen Youssoufa Moukoko in Dortmund vorbei. Der verletzt von der EM zurückgekehrte U21-Nationalstürmer nahm allerdings nicht an den Leistungstests teil, sondern wurde untersucht - ebenso wie Karim Adeyemi, der sich am letzten Bundesliga-Spieltag der Vorsaison eine muskuläre Verletzung zugezogen hatte. Wann sie in den regulären Trainingsbetrieb eingegliedert werden können, ist aktuell noch offen.