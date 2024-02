BVB muss länger auf Haller verzichten

Afrika-Cup-Sieger Sebastien Haller wird seinen guten Lauf beim BVB in der Bundesliga erstmal nicht fortsetzen können. Der Angreifer knickte im Endspiel um und fällt deshalb aus.

Zurück vom Afrika-Cup und mit dem Titel sowie ordentlich Selbstvertrauen im Gepäck sollte Sebastien Haller bei Borussia Dortmund wieder durchstarten. Daraus wird nun allerdings erstmal nichts, denn der Stürmer wird erneut ausgebremst.

In der Schlussphase des Afrika-Cup-Endspiels, bei dem Haller artistisch den 2:1-Endstand gegen Nigeria besorgt hatte, war der 29-Jährige umgeknickt und musste kurz nach seinem Treffer in Minute 88 ausgewechselt werden. Bei den Feierlichkeiten war jeder Schmerz wieder vergessen - am Freitag folgte dann die Ernüchterung.

Haller fehlt "mehrere Wochen"

Wieder zurück in Dortmund ergaben Untersuchungen, dass Haller erneut pausieren muss. Wie der BVB bekannt gab, ist Hallers Sprunggelenksverletzung, die er sich Mitte Dezember beim 1:1 gegen Mainz zugezogen hatte, wieder aufgebrochen. Über die Schwere der Verletzung machte der Verein keine Angaben. Die Ausfallzeit betrage aber "mehrere Wochen".

Damit wird der Stürmer mindestens in Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr) und auch in der Champions League am Dienstag bei der PSV Eindhoven (21 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlen.

