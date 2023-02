BVB ganz in schwarz: Sondertrikot gegen Hertha

In ungewohnter Optik wird Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Hertha BSC auflaufen.

Der BVB wird gegen die Berliner ein Sondertrikot tragen. Das Leibchen ist fast vollständig in schwarz gehalten und soll ein Kohlemuster symbolisieren und laut Vereinswebsite an die Geschichte der Stadt Dortmund erinnern. Der Flock auf dem Rücken kommt entsprechend in Stahloptik daher. Ein Stadtplan ist ebenfalls auf dem Trikot zu sehen. "Borussia verbindet" steht zudem noch als Schriftzug im Nacken.

"Das Trikot erinnert nicht umsonst an das 'Kohle und Stahl'-Sondertrikot aus dem Jahr 2019. Auch wegen der vielen Nachfragen und Bitten, solch ein Trikot noch einmal aufzulegen, haben wir uns für einen Relaunch entschieden und hoffen, dass wir vielen Fans damit eine Freude machen", erklärt BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer.

Allerdings dürfte fraglich sein, ob alle Fans zum Zug kommen werden. Das 89,99 Euro teure Trikot, das ab Samstag bestellt werden kann, ist nicht unbegrenzt verfügbar, sondern "solange der Vorrat reicht". Neben dem Trikot wird sich in der eigens angefertigten Box für die Fans noch ein "besonderes Stück Kohle" finden.