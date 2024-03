BVB eröffnet Auslandsbüro in New York - und hofft auf Klub-WM

Borussia Dortmund treibt seine Internationalisierung weiter voran und hat in den USA sein drittes Auslandsbüro eröffnet. Auch zwei Weltmeisterschaften spielen dabei eine Rolle.

300 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport waren dabei, als Borussia Dortmund am Donnerstagabend (Ortszeit) im höchsten Gebäude der USA etwas zu feiern hatte: Im "One World Trade Center" eröffnete der BVB sein erstes Auslandsbüro in New York City. Von dort aus will der Tabellenvierte der Bundesliga nach eigenen Angaben seine Internationalisierungs-Arbeit vor allem im nordamerikanischen Raum, aber auch in Richtung Mittel- und Südamerika steuern.

"Es ist wichtig, mit eigenen Mitarbeitern nachhaltig in den Märkten präsent zu sein und mit den Menschen vor Ort zu sprechen", erklärt BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer. "Deshalb haben wir uns entschieden, in New York ein weiteres Büro zu eröffnen. Den kompletten amerikanischen Markt aus Dortmund zu betreuen, wird diesem wichtigen Thema auf Dauer nicht gerecht." Bereits seit 2014 ist der BVB in Singapur, seit 2017 in Shanghai (China) vertreten.

BVB hat beste Aussichten auf die Klub-WM 2025 in den USA

Leiter des neuen Büros ist Marc Lingenhoff, der zuvor 16 Jahre lang für Adidas unter anderem in den USA gearbeitet hatte. Für die USA, in der die Borussen bereits mehrere Sommervorbereitungen verbrachten und schon länger eine Fußballakademie betreiben, sprachen auch zwei dort bevorstehende Großereignisse. "Mit Blick insbesondere auf die Klub-WM 2025 und die Herren-Weltmeisterschaft 2026 sehen wir ein stark steigendes Fußball-Interesse in diesem Teil der Welt und freuen uns, den Menschen vor Ort unsere besondere Geschichte näherbringen zu können", erklärt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. "Aktuell machen wir uns durchaus Hoffnungen, die Qualifikation für die Klub-WM zu schaffen."

Für die neue, auf 32 Mannschaften erweiterte Klub-WM, die ab 2025 alle vier Jahre ausgetragen werden soll, ist aus Deutschland der FC Bayern bereits qualifiziert, während RB Leipzig und der BVB im Rennen um einen der vier noch zu vergebenen Plätze sind. Dortmund würde es bereits reichen, wenn RB das diesjährige Champions-League-Halbfinale verpasst. Das Turnier findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA statt.