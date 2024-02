Terzic: "Wenn die Unruhe einmal losgeht, ist sie schwer zu stoppen"

1:41Edin Terzic hat in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin zugegeben, dass er die Diskussionen rund um seine Person nicht zu nah an sich ran lassen möchte. Warum ihn das so kühl lässt, offenbart der 41-Jährige bezüglich persönlichen Hintergründen aus seiner Vergangenheit.