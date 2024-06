St. Etienne nutzt 115 Minuten Überzahl: Traditionsverein kehrt in die Ligue 1 zurück

Frankreich Aufstiegsspiele - Highlights by DAZN 03.06.2024

7:46In einem dramatischen Spiel um das letzte Ligue-1-Ticket musste sich St. Etienne ordentlich strecken, um die lange Überzahl auszunutzen. Trotz einer Roten Karte in den Anfangsminuten ging Metz 2:0 in Führung und war dann erst in der Verlängerung unterlegen.