BVB auch gegen Bayern ohne Reus - Kobel-Einsatz ungewiss

Marco Reus kann seine starke Bilanz gegen den FC Bayern nicht ausbauen. Ein Trio dürfte dagegen einsatzfähig sein - offen ist noch, ob das auch für Gregor Kobel gilt.

Schon 13 Scorerpunkte (acht Tore, fünf Assists) hat Marco Reus gegen den FC Bayern gesammelt - mehr als jeder andere Spieler seit Beginn der Vorlagen-Datenerfassung 1988/89. Am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss Borussia Dortmunds Kapitän gegen den Rekordmeister jedoch zuschauen.

Wie BVB-Trainer Edin Terzic am Freitag berichtete, kommt ein Einsatz für Reus "zu früh", weil diesen nach der gegen Schalke erlittenen Sprunggelenksverletzung in dieser Woche auch noch eine Erkältung erwischt hat. "Da hoffen wir einfach, dass es nächste Woche besser aussieht", so Terzic.

Hummels, Wolf und Reyna vor der Rückkehr

Mats Hummels und Marius Wolf haben ihre Erkältungen dagegen überwunden und trainierten am Donnerstag wieder mit der Mannschaft. Wenn beim Abschlusstraining keine Rückschläge mehr auftreten, sind die beiden ebenso gegen Bayern dabei wie Giovanni Reyna, der seine Zerrung überstanden hat. Wobei Terzic beim 19-Jährigen einschränkt: "Gio ist natürlich kein Kandidat, sofort von Beginn an zu spielen."

Und Gregor Kobel? Die Nummer 1 des BVB hatte unter der Woche in Sevilla (4:1) erstmals nach seinen Rückenproblemen wieder im Kader gestanden, aber noch nicht gespielt. Und auch am Samstag ist seine Rückkehr ins Tor noch offen. "Gestern hat er zum ersten Mal fast das komplette Training mit uns gemacht", sagte Terzic. "Aber da darf man nicht vergessen, dass es vier Wochen ohne Trainings- und Spielbetrieb waren. Da gucken wir, wie er sich nach dem Abschlusstraining fühlt."

Ein Einsatz mache "nur Sinn, wenn er bei 100 Prozent ist. Das werden wir uns heute Abend überlegen." Sollte Kobel noch einmal passen müssen, würde Terzic trotzdem beruhigt ins Topspiel gehen. Vertreter Alexander Meyer überzeugte in Sevilla (kicker-Note 1,5) nicht zum ersten Mal. "Ihr habt auch die Leistung von Alex gesehen", lächelte Terzic. "Wir sind guter Dinge, dass wir morgen einen richtig guten Torwart haben werden - den wir auch brauchen werden."