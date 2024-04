Butscher sucht den Osterhage-Vertreter

Ohne den wichtigen Patrick Osterhage muss Heiko Butscher im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim auskommen. Wie kann der Trainer des VfL Bochum auf diesen Ausfall reagieren?

Irgendwann musste es ja so weit sein. Dass Patrick Osterhage die Endphase der Saison, wenn mehr denn je Einsatz und Leidenschaft im Abstiegskampf gefragt ist, ohne weitere Verwarnung auskommen würde, war nicht zu erwarten. Nun sah der Mittelfeldspieler eben in Wolfsburg bei der 0:1-Niederlage seine fünfte Verwarnung und fällt am Freitagabend im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim aus.

Ein Handicap für die Bochumer und den neuen VfL-Trainer Heiko Butscher. Osterhage, der zur nächsten Saison zum SC Freiburg wechselt, war zwar vor seiner Verletzung deutlich besser in Form als zuletzt, doch generell ist der 24-Jährige für die Stabilität in der Zentrale immer ein wichtiger Faktor.

Ein Anwärter für den frei gewordenen Osterhage-Platz im Mittelfeld heißt Matus Bero. Für den Slowaken wäre es eine Versetzung vom Flügel in die Mitte. Dort könnte Bero seine Lauf- und Zweikampstärke einbringen, er ist auch jemand, der zwischen den Strafräumen pendelt und selbst den Abschluss sucht. Oder erinnert sich Butscher vielleicht doch eher an die Bochumer Startelf beim 3:2-Coup gegen den FC Bayern?

Masovic wie gegen Bayern im Mittelfeld?

Damals, am 18. Februar, mussten die Bochumer Osterhage ebenfalls ersetzen, weil sich der 24-Jährige in den Tagen vor dem Spiel eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Der damalige Trainer Thomas Letsch baute Erhan Masovic erfolgreich vor der Viererkette ein - auch Masovic könnte gegen Hoffenheim daher wieder als Mann fürs Mittelfeld gefragt sein. Der furiose Heimsieg gegen die Bayern bedeutet auch den letzten Dreier, den der VfL eingefahren hat. In den folgenden acht Spielen sprangen nur noch zwei Unentschieden heraus, die übrigen sechs Partien gingen verloren.

Nach dem Sturz auf den Relegationsplatz brauchen die Bochumer dringend die Wende und damit einen Sieg gegen Hoffenheim. "Wir müssen wieder anfangen zu punkten", forderte Osterhage noch in Wolfsburg und schaute hoffnungsvoll auf die Aufgabe gegen die TSG: "Das Heimspiel gegen Hoffenheim kommt vielleicht ganz gelegen, gegen sie haben wir immer ganz gut ausgesehen. Deswegen bin ich optimistisch, dass wir gewinnen können und endlich wieder drei Punkte holen." In der Hinrunde klappte es allerdings nicht mit einem Sieg. In Sinsheim behielten die Gastgeber mit 3:1 die Oberhand.