Burke fehlt im Test auf Schalke - Hoffnung für Köln-Spiel

Zur Generalprobe muss Werder Bremen auf Oliver Burke verzichten. Im Test am Samstag beim FC Schalke muss der Stürmer passen.

Wie die Hanseaten am Freitag mitteilten, hat sich der 25-jährige Offensivspieler eine leichte Zerrung im Oberschenkel zugezogen und kann beim letzten Test der Bremer bei den Königsblauen (15.30 Uhr) nicht teilnehmen.

Allerdings stellte sich die Blessur als nicht besonders schwerwiegend heraus, so dass der Schotte beim Bundesliga-Auftakt am kommenden Samstagabend beim 1. FC Köln (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder zum Kader der Mannschaft von Trainer Ole Werner gehören dürfte.

Burke kam in der bisherigen Spielzeit 14-mal in der Bundesliga zum Einsatz, dies allerdings 13-mal als Joker für das bestens harmonierende Sturmduo Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch. Das einzige Mal in der Startelf tauchte er beim 1:6 in München auf.

Immerhin gelangen ihm schon zwei Treffer bei seinen zahlreichen Kurzeinsätzen, dennoch wünscht man sich in Bremen mehr Konzentration und intensiveres Arbeiten an seinen Schwächen, die nun auch wieder im Trainingslager auftraten.

Länger ausfallen werden dagegen Romano Schmid und Felix Agu. Abwehrspieler Agu hat Probleme mit der Patellasehne im Knie und wird erst wieder im Februar ins Mannschaftstraining einsteigen können. Mittelfeldmann Schmid, mit bisher 14 BL-Partien in dieser Saison ausgestattet, fehlt ebenfalls wegen Knieproblemen noch mehrere Wochen.