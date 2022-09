"Burkardts Auswechslung gab einen Bruch": Mainz hadert mit zwei Szenen

Bei der ersten Auswärtsniederlage nach zuvor vier Siegen in der Fremde musste Aktivposten Jonathan Burkardt verletzungsbedingt früh vom Platz - nach dem Spiel gab es bereits etwas Entwarnung.

Das Selbstvertrauen des FSV Mainz 05 war nach drei Auswärtssiegen in Folge auch im Gastspiel bei der TSG Hoffenheim zu spüren. Bei der 1:4-Niederlage im Kraichgauer drängten die Rheinhessen in der Anfangsphase auf die frühe Führung und hatten sie durch Jonathan Burkardt gleich zweimal auf den Fuß. Doch der Deutsche, der ein Aktivposten war, vergab - und musste kurze Zeit später nach einem Foul verletzt den Platz verlassen: "Die Schlüsselszenen waren, dass wir mit den ersten Chancen nicht in Führung gehen. Die Auswechslung von Jonny gab dann einen Bruch im Spiel", wird Sportdirektor Martin Schmidt auf der Vereinswebsite zitiert.

Schmidt gibt leichte Entwarnung

Der 55-Jährige gab auch gleich nach dem Spiel gegenüber "Sky" eine Entwarnung im Hinblick auf die Verletzung des Offensivspielers: "Er hat eine große Fleischwunde am großen Zeh, aber strukturell sollte nichts sein", erklärte der Schweizer.

Wir kriegen das erste Tor nach einem Konter, das ist ein bisschen naiv. Bo Svensson

Eine noch größere Veränderung als durch den Ausfall von Burkardt entstand durch die Rote Karte von Alexander Hack, der Georginio Rutter als letzter Mann festhielt. "Der Platzverweis war entscheidend", so Dominik Kohr. Die Mainzer standen im Anschluss tief und wollten so lange wie möglich das 0:0. Dieser Plan wurde aber schnell durchkreuzt, da sie sich in Unterzahl auskontern ließen: "Wir kriegen das erste Tor nach einem Konter, das ist ein bisschen naiv", erklärte Bo Svensson auf der Pressekonferenz.

Im Anschluss schraubte die spielstarke TSG dann das Ergebnis in die Höhe. Trotz der Niederlage zog der FSV auch einige positive Schlüsse aus dem Spiel: "Im Elf-gegen-elf haben wir viel richtig gemacht", stellte beispielsweise Stefan Bell fest, der nicht daran glaube, dass das Spiel die Mannschaft "aus der Bahn" werfe.