Der VfL Wolfsburg will seinen 35-Mann-Kader zwingend noch verkleinern. Einer, der gehen wollen würde, ist Omar Marmoush - allerdings weiß der Ägypter unter Niko Kovac durchaus zu gefallen.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Seefeld berichtet Thomas Hiete

Niko Kovac bevorzugte den Platz auf der Empore, um an der Seite von Geschäftsführer Jörg Schmadtke und anfangs auch Bundestrainer Hansi Flick, der am Montag im VfL-Camp zu Besuch war, das insgesamt 60-minütige Trainingsspiel seiner Mannschaft zu beobachten. Nach dreimal 20 Minuten stand es 2:2 zwischen Team Rot und Team Grün, Omar Marmoush (Vorlage Kilian Fischer) hatte die Roten in Führung gebracht, der auffällige Josip Brekalo (Maximilian Arnold) und Neuzugang Patrick Wimmer (Brekalo) drehten die Partie, Nationalspieler Lukas Nmecha (Luca Waldschmidt) sorgte für den Endstand - als Flick sich bereits verabschiedet hatte.

Marmoush also setzt ein Zeichen in dieser Vorbereitung, in der es für ihn auch um die eigene Zukunft geht. Nach der Rückkehr vom Leihgeschäft aus Stuttgart geht der Ägypter in sein letztes Vertragsjahr und hat sich beim VfB (21 Spiele, drei Tore, fünf Vorlagen) in der vergangenen Saison erfolgreich ins Schaufenster gestellt. Zahlreiche Interessenten gibt es, besonders energisch ist dabei nach kicker-Informationen der FC Brentford (Sky berichtete). Der 13. der abgelaufenen Premier-League-Saison - am 23. Juli Testspielgegner des VfL - möchte den Offensivmann sofort verpflichten und stößt bei Marmoush auf große Gegenliebe.

Die entscheidende Frage wird sein, wie sich der VfL Wolfsburg positioniert. Neu-Trainer Kovac soll durchaus angetan sein von dem flexiblen Angreifer, der sowohl zentral als auch über die Flügel agieren kann. Denkbar ist es, dass die Niedersachsen auf Marmoush setzen und ihn einem Jahr ablösefrei ziehen lassen müssten. Nach einer Vertragsverlängerung sieht es aktuell eher nicht aus. Bei einem jetzigen Verkauf könnte der VfL wohl noch rund fünf Millionen Euro einstreichen, ein Preisschild hängt der Klub dem 23-jährigen ägyptischen Nationalspieler aber bislang nicht um.

"Kein Kommentar" von Mbabu

Um rund sechs Millionen Euro geht es im Fall von Kevin Mbabu. Die Wolfsburger Verantwortlichen befinden sich in weit vorangeschrittenen Gesprächen mit Premier-League-Aufsteiger FC Fulham und ist bereit, den Rechtsverteidiger ein Jahr vor Vertragsende ziehen zu lassen. Was plant Mbabu, dem nachgesagt wird, dass er auch noch andere England-Optionen im Blick haben soll? "Kein Kommentar", sagte er am Montagabend nach dem Training.