Vorne Goguadze, hinten Hoxha: Bremer SV schlägt überraschend Spitzenreiter Hannover

Dem Bremer SV gelang am Sonntagnachmittag ein Überraschungscoup. Die Kmiec-Elf schlug Spitzenreiter Hannover 96 II und sammelte wichtige Punkte im Kampf um die Klasse.

Der Bremer SV sammelte am Sonntag nicht nur wichtige Punkte im Abstiegskampf, durch den Sieg gegen die U 23 von Hannover 96 brachten die Panzenberg-Kicker auch ein Stück weit Spannung zurück in den Titelkampf.

Bremen schockte die Gäste bereits früh. In der 9. Minute legte sich Goguadze einen Freistoß 25 Meter vor dem Hannoveraner Tor zurecht und schlenzte die Kugel sehenswert an der 96-Mauer vorbei ins Tor. Der Tabellenführer musste das 0:1 erst einmal sacken lassen und hatte mit schnellen Kontern der Platzherren durchaus seine Probleme. Nach 19 Spielminuten zeigte sich der 96-Nachwuchs das erste Mal vor dem Bremer Tor. Brandts Freistoß stellte Hoxha aber vor keine Probleme. Goguadze wäre in der 28. Minute beinahe sogar das 2:0 geglückt, sein als Flanke getarnter Torschuss strich haarscharf am Gäste-Tor vorbei. Hannover tat sich weiterhin schwer, hatte zwar mehr Ballbesitz und Feldvorteile, agierte offensiv aber harmlos. Vor der Pause wurden die 96er dann etwas zwingender. Stepantsev bekam zunächst eine Flanke nicht ins Tor gedrückt (41.). 120 Sekunden später scheiterte Hesse am starken Hoxha, der mit dem Halbzeitpfiff auch Chakrouns Versuch nichtig machte.

Im zweiten Abschnitt spielte eigentlich nur noch der Tabellenführer, der das Tor der Heimelf phasenweise unter Dauerbeschuss nahm. An Hoxha und seinen Vorderleuten, die sich in jeden Zweikampf warfen, war an diesem Sonntagnachmittag aber kein Vorbeikommen. Es blieb beim Überraschungserfolg der Gastgeber, die damit zumindest Relegationsplatz 14 zementieren.