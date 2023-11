Auf Frankfurter Seite fällt zwar Dauerbrenner Koch aus, mit Pacho und Skhiri starten aber zwei seiner Kollegen, die in dieser Saison ebenfalls noch keine Minute in der Bundesliga verpassten. Kein anderer Bundesligist hat mehr als einen Feldspieler in seinen Reihen, der immer durchspielte. Beide Trainer scheinen Gefallen an ihrer Stammelf gefunden zu haben.