Füllkrug kann sich so also mit viereinhalbmonatiger Verspätung an die Bremer Fans richten. Weil diese beim Duell in Dortmund (0:1 durch Brandt) im Oktober ein Banner mit der Aufschrift "Danke für deinen Einsatz, Lücke!" entrollt hatten, will sich Füllkrug "unbedingt bei der Ostkurve bedanken", wie er der "Deichstube" gesagt hat. "Es tut mir wirklich leid: Ich habe diese tolle Geste im Hinspiel leider nicht gesehen. Das wäre ein megaschöner Moment für mich gewesen. Den würde ich gerne nachholen."