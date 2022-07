Brekalo ist zurück in Wolfsburg: Neue Nummer - neue Chance?

Die letzten Spieler steigen dieser Tage beim VfL Wolfsburg ins Training ein, drei von ihnen hatten bislang noch keine Rückennummer. Das hat sich nun geändert für Marin Pongracic, Josip Brekalo und Omar Marmoush.

Zuletzt trug er beim VfL Wolfsburg die Rückennummer 7. Eine Zahl mit großer Bedeutung für Josip Brekalo. "Das motiviert mich", erzählte der Kroate einmal. "Ich hatte mein ganzes Fußballer-Leben schon die Nummer 7." Wie Cristiano Ronaldo. "Er war schon immer mein Lieblingsspieler." Jedoch: Nun ist Brekalo nach seinem Gastspiel beim FC Turin zurück in Wolfsburg, und die Nummer 7 beim VfL trägt jetzt Luca Waldschmidt. Brekalo verdoppelt kurzerhand und läuft in dieser Vorbereitung mit der 14 auf, die er zuletzt auch in Italien trug.

Neue Nummer, neue Chance für den Offensivmann? Da gilt es weiterhin, die Entwicklungen auf dem Transfermarkt abzuwarten. Brekalo träumt von einem Engagement in Spanien, anders als Landsmann Marin Pongracic, der am Mittwoch nach seiner krankheitsbedingten Verspätung zurückerwartet wird, hat er sich beim VfL nicht alle Türen zugeschlagen. Trainer und Brekalo-Landsmann Niko Kovac will jedem, so betont er, der leistungsbereit ist, eine Chance geben. Gleichzeitig dürfte der Berater des Spielers (Vertrag bis 2023) unterwegs sein und nach Lösungen außerhalb von Wolfsburg suchen. Der VfL, so heißt es, fordert mindestens 10,5 Millionen Euro. Jene Summe, die Turin hätte zahlen müssen, wenn es die Kaufoption gezogen hätte.

Marmoush läuft künftig mit der 33 auf

Wie Brekalo haben nun auch die Rückkehrer Omar Marmoush und Pongracic (Dortmund) Rückennummern erhalten. Der Innenverteidiger, eigentlich ohne Zukunft beim VfL, trägt wie zuvor schon die 34, die für den 24-Jährigen von großer Bedeutung ist, erinnert sie ihn doch an seine Zeit in der Heimatstadt Landshut (Postleitzahl 84034). Marmoush läuft künftig mit der 33 auf. Vor seiner Leihe nach Stuttgart, wo er die 17 auf dem Rücken trug, hatte er beim VfL die 29. Wie bei Brekalo stellt sich auch bei dem Ägypter die Zukunftsfrage: Erfährt er unter Niko Kovac die Wertschätzung, die er wünscht? Dann wäre sogar eine Verlängerung des ebenfalls in einem Jahr auslaufenden Vertrags denkbar. Oder zieht es den Offensivmann, der von der Premier League träumt, weg aus Wolfsburg? Dann könnte es, wie auch in den Fällen Brekalo und Pongracic, in diesem Sommer zum Verkauf kommen. Und die Nummern wären wieder frei.