Breitenreiter startet ohne Leihspieler Gacinovic, Adamyan, Elmkies und Otto

Die TSG Hoffenheim ist in die Vorbereitung zur kommenden Saison gestartet. In der ersten Einheit unter dem neuen Trainer André Breitenreiter fehlten dennoch einige bekannte Gesichter.

"Gleich Stimmung reinbringen", forderte lautstark André Breitenreiter bei seinem ersten Auftritt als neuer Hoffenheimer Cheftrainer, nach dem er auf die Minute pünktlich um 15 Uhr am Sonntagnachmittag seine erste Trainingseinheit auf dem Gelände in Zuzenhausen leitete. 24 Spieler hatte der 48-Jährige dabei um sich geschart, darunter auch die beiden Neuzugänge Finn Ole Becker (von St. Pauli) und Rückkehrer Grischa Prömel, der ebenso ablösefrei von Union Berlin zum zweiten Mal in den Kraichgau wechselte. Mit Umut Tohumcu (17) und Bambasé Conté (18) durften auch zwei Eigengewächse den Auftakt mit den Profis bestreiten.

Natürlich fehlten auch noch die zahlreichen Hoffenheimer Nationalspieler, die nach der längeren Belastung nach der Saison erst am 4. Juli wieder einsteigen werden. Zudem musste sich auch Marco John nach seiner Schulter-OP noch mit einer individuellen Einheit in den Katakomben begnügen.

Gacinovic, Otto, Stadylidis und Adamyan vor Abschied

Bezeichnenderweise fehlte auch Mijat Gacinovic (Vertrag bis 2024) beim Auftakt. Wie der kicker bereits berichtete, steht der Serbe unmittelbar vor einem Wechsel zu AEK Athen, nachdem er zuletzt an den Ortsrivalen Panathinaikos ausgeliehen war. Aber auch David Otto, der zuletzt an den Zweitligisten Regensburg verliehen war und noch bis 2023 an die TSG gebunden ist, wurde nicht gesehen, da dürfte sich demnächst auch eine erneute Veränderung anbahnen. Stattdessen absolvierte auch Konstantinos Stafylidis mal wieder eine Einheit im Kraichgau nach seiner Leihe nach Bochum, obwohl sich dem Vernehmen nach durchaus auch ein finaler Transfer zum VfL entwickeln könnte.

Darauf dürfte es auch bei Sargis Adamyan hinauslaufen, nach kicker-Informationen steht der Armenier, der zu der noch urlaubenden Fraktion der Nationalspieler zählt, mit mehreren Bundesligisten in Kontakt. Melayro Bogarde nimmt dagegen einen neuen Anlauf unter Breitenreiter, zuletzt war der junge Niederländer in seine Heimat an Groningen ausgeliehen worden. Dagegen wird der zuletzt an Admira Wacker Mödling verliehene Israeli Ilay Elmkies (22) nach seiner Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein zunächst wohl für die Hoffenheimer U 23 eingeplant.