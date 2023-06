Braunschweigs Lauberbach geht ablösefrei nach Belgien

Zuletzt reichte es nicht mehr für die Startelf. Davor hatte sich Lion Lauberbach aber längst in die Herzen der Fans von Eintracht Braunschweig geschossen. Nun verlässt der 25-jährige Stürmer die Löwen in Richtung KV Mechelen.

In der Saison 2021/22 war Lion Lauberbach integraler Bestandteil der Braunschweiger Aufstiegsmannschaft. Und auch in der vergangenen Saison kam der Stürmer als einziger Akteur seiner Mannschaft in allen 34 Spielen im Einsatz, wenngleich er insbesondere in der Rückrunde nicht mehr an Top-Torjäger Anthony Ujah vorbei und häufig von der Bank kam. Nun also ist für Lauberbach das Kapitel Braunschweig nach zwei Jahren beendet.

Wie die Löwen am Montagnachmittag bekanntgaben, verlässt der Angreifer den Klub ablösefrei, um sich dem belgischen Erstligisten KV Mechelen anzuschließen. Für den Verein aus der Provinz Antwerpen ging es, genau wie für Braunschweig, in der abgelaufenen Spielzeit um den Klassenerhalt in der Jupiler Pro League. Dieser dürfte auch im kommenden Jahr wieder das erklärte Ziel beider Mannschaften sein.

"Wir danken Lion für seinen Einsatz und wünschen für ihm für seinen weiteren Werdegang viel Erfolg. Mach's gut, Lion!", schrieb die Eintracht auf Twitter, um ihren Angreifer mit einem Post zu verabschieden.

Lauberbach erzielte zwölf Tore in der Aufstiegssaison

Im August 2021 war der inzwischen 25-Jährige aus Kiel nach Braunschweig gewechselt, wo er insgesamt 70 Pflichtspiele für die Löwen absolvierte. In dieser Zeit gelangen ihm 17 Treffer, zwölf davon in der Aufstiegssaison 2021/22 in der 3. Liga.

Mit Johan Gomez vom FSV Zwickau hat Braunschweig bereits für Nachschub in der Offensive gesorgt, wenngleich der 21-jährige US-Amerikaner als hängende Spitze kein Eins-zu-eins-Ersatz für Lauberbach sein dürfte.