Braunschweig schöpft Energie aus dem Derby: "Jeder hat uns totgeschrieben"

In einem umkämpften Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 ging es intensiv, aber torlos zu. Einen großen Anteil daran hatte Torwart Ron-Thorben Hoffmann, der mit seinen Vorderleuten bereits zum vierten Mal in der Rückrunde die Null hielt.

"Dafür spielt man als Fußballer, genau für solche Spiele, wo die Emotionen so geladen sind auf beiden Seiten", schwärmte Eintracht Braunschweigs Torhüter Ron-Thorben Hoffmann nach dem 0:0 im Niedersachsenderby gegen Hannover 96 bei Sky. "Was unsere Fans abgerissen haben, ist einfach etwas ganz, ganz besonderes."

Für den Sieg reichte es zwar nicht, dennoch hatte der 25-Jährige das Gefühl, den Fans gemeinsam mit der Mannschaft "etwas zurückgegeben" zu haben. "Wir haben alles auf dem Feld gelassen und uns versucht in jeden Zweikampf, in jeden Schuss reinzuhauen." Ganz besonders reingehauen hat sich auch Hoffmann selbst, der unter anderem einen abgefälschten Schuss von Cedric Teuchert rauskratzte und gegen Lars Gindorf im Eins-gegen-eins Sieger blieb.

Hoffmann sieht ein "leistungsgerechtes" 0:0

"Als Torwart ist man mit der Abwehr zusammen immer zufrieden, wenn man zu Null spielt. Klar ist es schön, dass ich mich auszeichnen und der Mannschaft helfen konnte, das war mein Ziel", freute sich Hoffmann und blickte auf das Hinspiel in Hannover zurück (0:2), aus dem man "etwas gutzumachen" hatte. "Der Auftritt passte nicht zu unserer Identität. Das haben wir heute besser gemacht", erklärte der Schlussmann und fügte an: "Es ist natürlich eine Belohnung für die Abwehr und für mich, wenn wir hier zu Null spielen. Es fühlt sich einfach gut an, auch wenn wir hier nicht mit drei Punkten dastehen. Ich glaube, das ist leistungsgerecht."

Gut Leben kann man in Braunschweig nun wohl auch wieder mit dem Tabellenplatz, durch den Punkt schoben sich die Löwen vorbei an Rostock auf Rang 15. "Uns hat jeder totgeschrieben nach dem letzten Derby im November", erinnerte sich Hoffmann. Damals belegten die Braunschweiger mit fünf Punkten aus zwölf Spielen den letzten Platz.

Beste Rückrunden-Defensive: "Das ist einfach überragend"

Zwei Tage nach der Derby-Niederlage übernahm Daniel Scherning das Traineramt und stabilisierte die Mannschaft, die mit zehn Gegentoren aus zwölf Rückrunden-Spielen die beste Defensive der zweiten Halbserie stellt. "Das ist überragend. Es gibt uns einfach Kraft und Energie, das Spiel in Osnabrück am Samstag zu gewinnen und uns dieses Ding Schritt für Schritt weiter zu erarbeiten, damit wir am Ende mit den Fans im Rücken den Klassenerhalt feiern können, mit dem gar keiner mehr gerechnet hat."

Neben Osnabrück und den darauffolgenden Partien gegen Hamburg und in Fürth gibt es an den letzten beiden Spieltagen auch noch die direkten Duelle gegen Wiesbaden (12. Mai, 13.30 Uhr) und in Kaiserslautern (19. Mai, 15.30 Uhr). "Das ist einfach richtig geil", freute sich Hoffmann auf die entscheidenden Spiele im Abstiegskampf, in denen man auf die gezeigte Leistung gegen Hannover aufbauen will. "Ich glaube, dann können wir die Klasse gemeinsam halten."