Braunschweig revanchiert sich gegen Schalke - Kiel verliert erstmals - Nürnberg macht's spannend

Braunschweig hat sich für das Pokalaus gegen Schalke revanchiert. Magdeburg gewinnt ein turbulentes Spiel in Kiel. Nürnberg übersprang die Hürde Osnabrück. Der HSV thront nun ganz oben.

Kaufmann trifft: Braunschweig bezwingt Schalke

Eintracht Braunschweig hat sich für das Aus im Pokal gegen Schalke 04 (1:3) revanchiert und mit dem 1:0-Sieg den ersten Dreier der noch jungen Saison eingefahren. Matchwinner für die niedersächsischen Löwen war Kaufmann, der in der 21. Minute einen Fehlpass der Knappen ausnutzte. Die Partie stand auf des Messers Schneide, Schalke hatte Pech, dass der vermeintliche Ausgleich Teroddes wegen einer Abseitsstellung nicht zählte (53.). In der Schlussphase warfen die Knappen alles nach vorne und zogen ein Powerplay auf. Die Eintracht verteidigte mit viel Kampf und Geschick, konnte die sich bietenden Räume aber nicht ausnutzen und ließ so die Vorentscheidung liegen. Damit blieb es bis zur letzten Sekunde spannend, doch der BTSV brachte die drei Punkte über die Zeit.

Magdeburg nimmt Kieler Geschenke an - Nürnberg erst souverän, dann leichtsinnig

Zuerst fehlerhaft, dann Moral gezeigt und am Ende doch mit leeren Händen: Holstein Kiel unterlag vor eigenem Publikum mit 2:4 gegen den 1. FC Magdeburg und musste dadurch erstmals in dieser Saison in der Liga den Platz als Verlierer verlassen. Zwei dicke Patzer begünstigten die frühe Führung des FCM durch Schuler (2.) und Hugonet (22.). Doch die KSV kämpfte sich in das Spiel zurück, Skrzybski (32.) verkürzte noch vor der Pause, nach dem Seitenwechsel glich Sander in der 50. Minute aus. In der Folgezeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Konsequenter agierte Magdeburg, das durch Castaignos (68.) und Arslan (90.+1) den Sieg unter Dach und Fach brachte.

Der 1. FC Nürnberg entführte mit dem 3:2 beim VfL Osnabrück alle Punkte von der Bremer Brücke und feierte den ersten Dreier in dieser Saison. Mal wieder war es Shootingstar Uzun, der die Franken in Führung schoss (35.). Für den gerade einmal 17-Jährigen war es das sechste Tor im vierten Pflichtspiel dieser Saison. Osnabrück, das gut begann, aber sich vom Club den Schneid abkaufen ließ, konnte auch in der zweiten Hälfte keinen Druck entfalten, die Franken blieben das aktivere Team. Zunächst zählte ein Treffer von Okunuki (61.) nicht, doch Schleimer (70.) und Goller (85.) machten dann den Sack zu. Dachten alle - doch Conteh mit einem Doppelschlag (86., 88.) sorgte nochmals für Spannung und läutete eine hochdramatische Nachspielzeit ein. In dieser schnupperte der VfL mehrmals am Ausgleich, doch letztendlich jubelte der Gast.

Nach VAR-Action: HSV schlägt Hertha klar

Der HSV ist obenauf - gegen Hertha und in der Tabelle. IMAGO/Eibner

Ein aberkanntes Tor, ein zurückgenommener Elfmeter - anfangs hatte der Hamburger SV im Abendspiel gegen Hertha BSC das Glück nicht gerade für sich gepachtet. Doch noch vor der Pause stellte die Elf von Tim Walter den Kurs auf Sieg: Jatta mit einem platzierten Distanzschuss und Benes per Handelfmeter machten den 2:0-Pausenvorsprung klar. Im Schlussakt sorgte Glatzel mit seinem ebenso wie bei Benes bereits vierten Saisontreffer für klare Verhältnisse. Während der HSV als gefeierter Primus in die Nacht ging, ist die Situation bei Pal Dardais Herthanern recht trostlos: Letzter, null Punkte, null Tore.

Traumtor, Eigentor und Elfmeter: Hannover feiert ersten Dreier

Hannover 96 stoppte Rostocks kleine Serie (zwei Dreier zum Start) und feierte am Mittag den ersten Saisonsieg. In der Anfangsphase hatten die Hausherren Glück, dass Kunze aus abseitsverdächtiger Position aus kurzer Distanz das Tor verfehlte. Besser machte es Kollege Neumann, der von der rechten Strafraumkante den Ball über Keeper Kolke hinweg im hohen Bogen ins Tor streichelte - sehr sehenswert. In der zweiten Hälfte war es wieder Neumann, der traf - allerdings köpfte er aus kurzer Distanz diesmal ins eigene Tor zum 1:1. In der Schlussphase führte ein Handspiel von Neidhart zu einem Elfmeter, der von Teuchert sicher zum 2:1-Sieg verwandelt wurde.

Paderborn kontert sich zum Sieg

Paderborn ist derweil wieder in der Spur und hat in Düsseldorf den ersten Saisonsieg eingefahren. Der SCP legte einen Blitzstart hin und ging nach einem schön herausgespielten Treffer von Muslija bereits nach fünf Minuten in Führung. Die Gäste blieben in der ersten Hälfte das bessere Team und setzten immer wieder Nadelstiche. Kurz nach dem Wechsel knallte Ginczek das Leder für die Hausherren an den Pfosten. Das war der Weckruf und die Fortuna war fortan besser im Spiel. Nach einer Ecke glich de Wijs folgerichtig aus. Der SCP war sofort wieder da und schloss einen blitzsauberen Konter zur erneuten Führung (Conteh) - und zum ersten Saisonsieg - ab.

St. Paulis Jubel wird schnell erstickt

Bei großer Hitze in Fürth trennten sich das Kleeblatt und der FC St. Pauli mit einem torlosen Remis. Zu einer echten Geduldsprobe wurde die Partie im Sportpark Ronhof dabei zeitweise. Beide Defensivreihen neutralisierten sich bis zur Pause weitestgehend, sodass es mit einem torlosen Remis in die Kabinen ging. Nach dem Wechsel hatte Hartel noch eine der besseren Chancen, traf aber nicht aufs Tor. In der Nachspielzeit jubelte Albers, doch eine Abseitsstellung wurde zum Spielverderber für die Hamburger.

Dank Zimmers Volley-Kracher: FCK holt erste Punkte

Der 1. FC Kaiserslautern bejubelt das 3:2 durch Jean Zimmer. IMAGO/Eibner

Der 1. FC Kaiserslautern hat die ersten Punkte der jungen Zweitliga-Saison eingefahren. Das Nachbarschaftsduell gegen Aufsteiger Elversberg entschieden die Pfälzer am Ende einer Achterbahnfahrt am Freitagabend mit 3:2 für sich. Durch einen kompliziert zustande gekommenen Elfmeter von Kraus (21.) war der FCK in Führung gegangen, doch die mutigen Saarländer belohnten sich nach der Pause für ihren Aufwand und drehten die Partie durch Feil (47.) und Sahin (62.). Doch Kaiserslautern schlug wieder zurück: Der eingewechselte Ache glich per Kopf wieder aus (68.), Kapitän Zimmer erzielte mit einer sehenswerten Volley-Abnahme den Siegtreffer für die Hausherren (79.).

Toller Schlenzer entscheidet: Wiesbaden bleibt ungeschlagen

Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden bleibt auch nach drei Spieltagen ungeschlagen. Die Hessen brachten dem Karlsruher SC durch ein 1:0 ihre erste Saisonniederlage bei. Dabei waren die Badener eigentlich besser in die Partie gestartet und hatten zwei gute Möglichkeiten vergeben, ehe Lee die Hausherren mit einem sehenswerten Schlenzer in Führung brachte (22.). Der KSC wirkte benommen, rappelte sich nach dem Seitenwechsel aber auf und drückte auf den Ausgleich. Die beste Chance auf den Ausgleich vergab Bormuth in der Schlussphase (77.), ein Tor von Zivzivadze zählte wegen Abseits nicht (88.).