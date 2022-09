Braunschweig: Behrendts neues, gutes Gefühl

Sieben Punkte aus drei Spielen - Eintracht scheint spätestens mit dem 2:1 gegen Karlsruhe in der 2. Liga angekommen. Es wurde auch höchste Eisenbahn. Nach dem Fehlstart raufte sich das Team zusammen.

"Momentan läuft es sehr gut", lehnte sich Anthony Ujah völlig zu Recht zurück. Mit einer Vielzahl von Offensivaktionen hatte der 31-jährige Nigerianer beim 2:1-Sieg der Braunschweiger Eintracht die Abwehr des Karlsruher SC "müde gespielt", zudem mit seiner Kopfballstärke auch defensiv bei gegnerischen Standards ausgeholfen. Eine Klasseleistung, nach der der Stürmer das Lob auf die Mannschaft weiterleitete. Nach dem Liga-Fehlstart und dem 1:4 in Bielefeld hatte man sich zusammengesetzt beim Aufsteiger - und zusammengerauft. "Wir haben vor dem Nürnberg-Spiel viel gearbeitet, nicht nur auf dem Platz", so Ujah. "Seitdem ist alles viel besser geworden." 4:2 gegen den FCN, dann das 1:1 im prestigeträchtigen Derby bei Hannover 96, nun diese wichtigen drei Punkte beim harten Arbeitssieg gegen den KSC.

"Es ist ein bisschen was passiert", so Verteidiger Brian Behrendt, der aber sogleich relativiert, "eigentlich gar nicht so viel, weil wir ähnlich spielen, aber irgendwie stabiler sind und Punkte machen. Punkte, die uns richtig guttun. Drei Spiele ungeschlagen - das macht richtig Spaß."

Neuer Abwehrkette harmoniert

Nach dem Tiefpunkt in Bielefeld hatte die Mannschaft den Blick auf die Anforderungen in der Liga zu schärfen versucht. Ergebnis: Man habe ein anderes Gefühl im Spiel, so Behrendt. Mehr Präsenz in den Zweikämpfen, Tore. "Das gibt mir sehr viel Hoffnung für die nächsten Aufgaben."

Mit der ganzen Mannschaft sei etwas passiert, nicht zuletzt auch dank der Neuzugänge, von denen zwei direkt neben Behrendt in der aktuellen Abwehr-Dreierkette agieren: Nathan de Medina, den der 30-Jährige aus gemeinsamen Tagen bei Arminia Bielefeld kennt, und Filip Benkovic (zuletzt Udine/Italien). "Es hat erstaunlicherweise sehr gut und schnell funktioniert, dafür, dass sie erst so kurze Zeit hier sind", so Behrendt über das neue Bollwerk.

Behrendt: "Sieben Punkte aus drei Spielen sind eine gute Sache"

Zuvor habe man viel Lehrgeld bezahlt, gesteht der Zweitliga-Kenner. "Wir machen es jetzt besser, mit uns ist voll zu rechnen. Wir haben den Kampf angenommen, nach einem sehr schwierigen Start." Es wurde aber auch höchste Eisenbahn, in der kompakten Liga nicht zu viel an Boden zu verlieren, weiß Behrendt. "Mit dem Nürnberg-Sieg haben wir Fahrt aufgenommen, ein sehr gutes Spiel in Hannover gemacht und nun gewonnen. Sieben Punkte aus drei Spielen sind eine gute Sache."

Findet auch Torwart-Routinier Jasmin Fejzic, der nach dem 2:1-Sieg gegen Karlsruhe zur Eröffnung des 9. Spieltages erleichtert festhielt: "Siege am Freitagabend sind besonders schön, Siege vor der Länderspielpause sind besonders schön." Erleichterung in Braunschweig nach dem vielzitierten Eindruck, endgültig in der Liga angekommen zu sein - nächste Station: Das Aufsteigerduell beim 1. FC Kaiserslautern (2.10., 13:30 Uhr, LIVE! bei kicker).