Bonhofs klares Statement: "Seoane ist der richtige Trainer für uns"

Die katastrophale Rückrunde dürfte für Gladbach ein Warnsignal gewesen sein, dass sich etwas ändern muss. Allerdings betrifft das nicht die Position des Cheftrainers, wie Präsident Rainer Bonhof ganz deutlich sagt.

Borussia Mönchengladbach ist im Saisonendspurt mit einem blauen Auge davongekommen und mit mageren 34 Punkten gerade mal so über dem Strich in der Tabelle gelandet. In der Rückrunde war nur Darmstadt 98 schlechter als die Borussen. "Wir sind überhaupt nicht zufrieden, wie die Spielzeit sich entwickelt hat", wird da auch Präsident Rainer Bonhof im Interview mit der vereinseigenen Website deutlich. "Platz 17 in der Rückrunden-Tabelle ist ein deutliches Warnsignal und 34 Punkte in der Abschluss-Tabelle sind zu wenig."

"Der Umbau der Mannschaft in dieser Saison war radikal", sucht Bonhof nach Gründen für die negative Entwicklung. "Es ist nicht nur so, dass vier oder fünf Spieler ausgetauscht wurden - es waren allesamt Leistungsträger, die gegangen sind, die meisten davon Führungsspieler und Nationalspieler. Größtenteils sind sie zudem ablösefrei gegangen." Derartige Qualität könne nicht auf Knopfdruck ersetzt werden. So war etwa Jonas Hofmann per Ausstiegsklausel im vergangenen Sommer zum Rhein-Rivalen Bayer 04 Leverkusen gewechselt, und der ablösefreie Marcus Thuram hatte sich Inter Mailand angeschlossen.

Die Jugend soll es richten

Für die Zukunft wolle der Klub Spieler aus der Jugend in die Lizenzmannschaft bringen und zudem durch "kluge Transfers die Mannschaft stärken". Namentlich nennt Bonhof die Youngster Fabio Chiarodia (18, sieben Einsätze), Lukas Ullrich (20, vier Einsätze) und Grant-Leon Ranos (20, neun Einsätze) und verweist zudem auf die U 19.

Die Junioren sind mit Trainer Oliver Kirch in der Bundesliga West hinter Borussia Dortmund auf dem zweiten Platz über die Ziellinie gegangen. Gladbach sei für Talente eine Topadresse, sagt Bonhof und kündigt "den einen oder anderen sehr interessanten Transfer" an.

Klares Statement Richtung Seoane

Den Weg, auf junge Spieler zu setzen, gehe Trainer Gerardo Seoane komplett mit. Dem Schweizer stellt Bonhof zudem eine Jobgarantie aus: "Mir gefällt, dass er am Samstag direkt nach dem Spiel gesagt hat, dass er weiß, dass es viel zu tun gibt und dass er voller Energie ist. Das freut mich, denn er ist der richtige Trainer für uns."

"Wir werden uns die ganze nächste Woche Zeit nehmen, um uns in der Gruppe und in den verschiedenen Abteilungen zu hinterfragen, wo wir uns verbessern können und mit welchen Mitteln", hatte Seoane nach dem bitteren 0:4 beim VfB Stuttgart bereits angekündigt. Damit der seit Jahren anhaltende Abwärtstrend nicht doch irgendwann in der 2. Liga endet, muss jedenfalls jeder Stein in Gladbach umgedreht werden.

Kieler Kapitän schließt sich Gladbach an

Ein erster Neuzugang konnte mit Philipp Sander, Kapitän von Aufsteiger Holstein Kiel, bereits verkündet werden. Weitere Spieler dürften folgen. Bonhof wünscht sich charakterstarke Profis: "Die Mannschaft braucht ganz sicher noch den einen oder anderen Spieler, der auch mal unbequem auf dem Platz sein kann und die Truppe führt."