Boey-Transfer unmittelbar vor Abschluss

Beim 3:2 der Bayern in Augsburg musste Raphael Guerreiro als rechter Außenverteidiger aushelfen, bald soll diese Position Sacha Boey (23) übernehmen. Sportdirektor Christoph Freund zeigte sich nach der Partie zuversichtlich, dass nach dem aktuell laufenden Medizincheck auch die letzten Vertragsdetails geklärt werden. "Wir werden sehen, ob wir das heute noch schaffen oder morgen - am Wochenende hoffentlich", so Freund.