Was den Fans vielleicht am heutigen 11. November - woanders wird Sankt Martin gefeiert, in Köln erfolgt der Startschuss in die Karnevalssaison - Hoffnung macht, ist folgender Fakt: Der Klub aus der Domstadt spielt erstmals seit dem Jahr 2000 wieder am 11. November in der Bundesliga, damals haben die Geißböcke mit 4:2 gegen den HSV gewonnen. Die Geißböcke haben zudem in ihren bisherigen sechs Bundesliga-Spielen an einem 11. November bisher elf Tore geschossen und elf Treffer kassiert.