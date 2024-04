Bochum eröffnet den 31. Spieltag in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Hoffenheim. Der VfL hat seit acht Spielen nicht mehr gewonnen und ist dadurch tief in den Abstiegskampf gerutscht. Die TSG hingegen schielt weiterhin auf Platz sieben, der in dieser Saison für die Teilnahme an der Conference League reichen dürfte. Unterschiedliche Gefühlswelten also vor dem Duell, das um 20.30 Uhr angepfiffen wird.