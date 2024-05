Bocholt-Kapitän Beckert geht von Bord

Marc Beckert wird nach der Saison mit höherklassigem Fußball aufhören und den 1. FC Bocholt somit verlassen. Das kündigte der 32-jährige Kapitän der "Schwatten" am Donnerstag in einem emotionalen Statement an. Unter anderem heißt es dort: "Es war mir immer ein Privileg, das Trikot des FC überzustreifen." Zu seinem Abschied betont er: "Dies war sicherlich mit eine der schwierigsten Entscheidungen in meinem Leben." Beckert kam 2015 nach Bocholt, stieg mit dem Klub in die Regionalliga auf und absolvierte auf viertklassigem Terrain seit 2022 insgesamt 56 Spiele.