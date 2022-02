Bobic zum Elfmeter: "Klare Fehlentscheidung"

Hertha BSC verlor beim SC Freiburg mit 0:3, die Tabellensituation bleibt prekär. Sportvorstand Fredi Bobic haderte mit vergebenen Chancen und dem Strafstoßpfiff.

"Das Ergebnis ist schon brutal, wenn man sich das ganze Spiel angeschaut hat", meinte Bobic bei "Sky". Wir haben uns bemüht, nach vorne zu spielen, auch gute Chancen herausgespielt, aber in den entscheidenden Situationen nicht die Tore gemacht“, resümierte der 50-Jährige.

Wohl typisch für ein Team, das im Keller steht, waren die beiden Freiburger Tore (Kevin Schade, 83., Lucas Höler, 86.) in der Schlussphase, die die Niederlage endgültig besiegelten. "Am Ende kriegst du noch zwei Gurken, die mehr aus Zufall entstehen." Aber es helfe nichts, man müsse "dranbleiben, an den guten Dingen arbeiten. Die haben wir heute nicht für uns genutzt, die Situationen und Chancen waren da", meinte Bobic, dem vor allem Peter Pekariks große Ausgleichschance (38.) im ersten Durchgang in Erinnerung geblieben ist.

Ich sehe keinen riesen Tritt. Ja, es ist ein leichter Kontakt da, das reicht nicht aus für einen Elfmeter. Fredi Bobic

Zudem bekomme man auch noch einen "unglücklichen Elfmeter, den auch nicht jeder pfeift. Aber es ist halt so", meinte der Ex-Profi schulterzuckend über das Strafraumduell zwischen Hertha-Youngster Linus Gechter und Freiburgs Roland Sallai, das vom Punkt zum Rückstand führte (Vincenzo Grifo, 12.).

Auf Nachfrage machte Bobic dann seinem Herzen richtig Luft: "Ich sehe keinen riesen Tritt. Ja, es ist ein leichter Kontakt da, das reicht nicht aus für einen Elfmeter. Man muss es so nehmen, wie es ist, aber es ist für mich eine klare Fehlentscheidung."