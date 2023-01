Bobic: Keine weiteren Transfers bei Hertha

Trotz des Abrutschens auf Platz 17 plant Hertha BSC in der aktuellen Wintertransferperiode keine weiteren Neuverpflichtungen.

"Wir glauben an die Gruppe, die wir haben", sagte Fredi Bobic, Herthas Geschäftsführer Sport, in der Spieltags-Pressekonferenz am Montag. "Daran werden wir am Ende des Tages gemessen." Die Spieler "haben es oft genug bewiesen, dass wir das schaffen können", erklärte Bobic. "Da habe ich eine komplette Überzeugung." Und "das andere" - gemeint waren weitere Wintertransfers - "ist einfach nicht möglich".

Damit ist klar, dass der für den Sommer ablösefrei verpflichtete Linksaußen Fabian Reese (25, Holstein Kiel) anders als der in der Vorwoche aus Augsburg geholte Fabian Niederlechner (32) nicht vorzeitig nach Berlin kommt.

Niederlechner hatte wegen einer Muskelverhärtung das Spiel in Bochum (1:3) verpasst und wird auch am Dienstagabend gegen den VfL Wolfsburg fehlen, macht allerdings Fortschritte. "Bei Flo wird die Belastung im individuellen Aufbautraining gesteigert", sagte Trainer Sandro Schwarz am Montag. "Eventuell kann er am Mittwoch oder Donnerstag ins Mannschaftstraining integriert werden." Bei idealem Wochenverlauf könnte der Angreifer am Samstag zum Derby gegen den 1. FC Union erstmals im Spieltagskader seines neuen Klubs stehen.