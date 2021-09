Bobic dementiert Kontakt zu Terzic

Fünf Tage nach dem schmucklosen 3:1-Sieg beim VfL Bochum wartet auf Hertha BSC der zweite Aufsteiger: Auch gegen die SpVgg Fürth erwartet Trainer Pal Dardai am Freitagabend "keinen Wunderkick", sondern "einen Arbeitssieg". Für den Klub geht es weiter um viel - für ihn aber auch.

Nach den zu Wochenbeginn erhaltenen Hiobsbotschaften entspannt sich die personelle Lage beim Liga-Sechzehnten zumindest ein wenig. Lukas Klünter (Schulter-OP) und Jordan Torunarigha (Oberschenkelverletzung), die sich in Bochum verletzt hatten, werden mehrere Wochen fehlen. Auch Stevan Jovetic (Wade) und Rune Jarstein (Aufbautraining nach Herzmuskelentzündung) fallen weiterhin aus. Aber von dem am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrten Trio Krzysztof Piatek, Marvin Plattenhardt und Davie Selke wird zumindest ein Profi in den Spieltagskader rücken. Angreifer Selke werde er mitnehmen, kündigte Coach Dardai in der Spieltagspressekonferenz am Mittwoch an. Der Stürmer war zuletzt zweieinhalb Wochen wegen eines beim 0:5 in München erlittenen Rippenanbruchs ausgefallen.

Prinzip Vorsicht bei Marton Dardai und Piatek

Noch offen ist, ob Marton Dardai gegen Fürth dabei ist. Der Innenverteidiger, zuletzt am Sprunggelenk verletzt, absolvierte am Mittwoch einen Härtetest. Für ihn gilt wie auch für den am Dienstag ins Training zurückgekehrten Piatek (nach Knöchelbruch) im Zweifel eher das Prinzip Vorsicht. "Ich muss mir noch einige Werte anschauen", erklärte Pal Dardai. "Wir wollen da kein Eigentor machen." Das Kräftemessen mit dem fränkischen Aufsteiger nannte er "ein wichtiges Spiel für uns - ich will nicht über Muss reden, sondern wir wollen. Die Mannschaft will, das hat man in Bochum gesehen. Mit dem Siegesgefühl, das wir uns erarbeitet haben, wollen wir einfach weiterarbeiten. Das wird immer besser. Mit Siegen kommt das Selbstvertrauen und mit gewonnenen Zweikämpfen ein gutes Gefühl."

Klares Dementi von Bobic: "Da gibt’s wenig Spielraum"

Für ein noch besseres Gefühl - in der Kabine ebenso wie in der Führungsetage des Klubs - braucht es nach aufwühlenden Wochen und Verstimmungen zwischen Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic und Dardai weitere Siege. Um seine eigene Position auch innerhalb des Klubs zu stärken, benötigt Dardai weitere Erfolgserlebnisse. Bobic sprach derweil in der Pressekonferenz Klartext über eine Personalie, über die Sport Bild am Mittwoch berichtet hatte. Zu einer dort kolportierten, vermeintlichen Kontaktaufnahme Herthas mit Borussia Dortmunds Technischem Direktor Edin Terzic sagte Bobic: "Ich kann’s klar dementieren." Auf eine Nachfrage zu seiner Antwort beschied Bobic dem Fragesteller: "Da gibt’s wenig Spielraum."