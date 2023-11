"Blick über den Tellerrand lohnt sich": Carros Kurztrip in die USA

Fernando Carro hat die Länderspielpause für einen Trip in die USA genutzt. Nicht privat - der Vorsitzende der Geschäftsführung von Bayer 04 Leverkusen war als "Netzwerker" unterwegs bei der "Soccerex", einem großen Sportbusiness-Event in Miami.

"Man bekommt bei diesen Veranstaltungen einen guten Einblick in den globalen Fußballmarkt und ein besseres Gefühl für die Anforderungen an ein zeitgemäßes und erfolgreiches Ligen- beziehungsweise Klub-Management", wird Carro in einer Vereinsmitteilung zu seiner USA-Reise zitiert. In Miami referierte er unter anderem über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen für den Profifußball in Europa, tauschte sich mit Vertretern aus dem nord- und südamerikanischen Sportbusiness aus.

So war Carro - auf seinem Trip begleitet von Holger Tromp (Direktor Kommunikation) und Leonardo Giammarioli (Leiter Internationalisierung bei Bayer 04 Leverkusen) - beispielsweise in Kontakt mit Carlos Sanchez, Managing Director von Fox Deportes, den Serie-A-Vertretern Luigi di Servio und Alessandro del Piero sowie Julie Uhrmann, CEO des US-Frauenfußball-Projekts Angel City FC.

Die DFL und der strategische Partner Die Liga steht vor der Gretchenfrage

"Der Blick über den Tellerrand lohnt sich, er ist wichtig", sagt Carro, der ein klarer Vertreter einer stärkeren globalen Präsenz der Bundesligisten ist. Und der für den Einstieg eines strategischen Partners bei der DFL wirbt, über den die DFL-Mitgliederversammlung am 11. Dezember entscheiden soll: "Wenn das Erlebnis Bundesliga so hochwertig bleiben soll wie bisher, müssen wir uns dem globalen Wettbewerb stellen, präsent und innovativ sein, klug in unser Produkt investieren und vor allem an den richtigen Stellen mutig sein und offen für Neues. Aber dafür braucht es auch Mittel, Ressourcen und mehr Know-how."

Im Sommer war ein potenzieller 2-Milliarden-Euro-Deal gescheitert, weil es unter den 36-DFL-Klubs nicht die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit gab. Nun ist ein rund 600 Millionen Euro schweres Paket in der Diskussion.