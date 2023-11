Die Liga steht vor der Gretchenfrage

Wenn die 36 Klubs der Bundesliga und 2. Liga am 11. Dezember zusammenkommen, um über ein mögliches Abschlussmandat für die DFL-Geschäftsführung mit einem strategischen Partner zu votieren, geht es auch um eine Gretchenfrage: Kann Wachstum auch von innen heraus finanziert werden?

DFL am Standort in Frankfurt. imago images/osnapix

Das ist eine These, die in den vergangenen Tagen in Gesprächen von Klub- oder Liga-Offiziellen immer mal wieder aufgestellt wurde: Im Gegensatz zu dem im Frühsommer an der fehlenden Zwei-Drittel-Mehrheit in der Mitgliederversammlung (MV) gescheiterten 2-Milliarden-Euro-Deal handele es sich bei aktuell rund 600 Millionen Euro, die in die Entwicklung des Geschäftsmodells fließen sollen, um eine vergleichsweise überschaubare Summe. Das ist zweifelsohne richtig und wird die Aufgabe - ein Ja der MV vorausgesetzt - für die Liga-Geschäftsführer Dr. Marc Lenz und Dr. Steffen Merkel nicht leichter machen, einen Investor zu finden. Denn normalerweise sind das keine Volumina, in denen sich Private Equity beschäftigt. Wenngleich aufgrund von Finanzpuffern und kleineren Investitionen für Werbereisen eher 800 Mio. bis 1 Milliarde anvisiert werden. Offensichtlich sind Lenz und Merkel dennoch der Meinung, einen Partner aus diesem Segment zu bekommen. Wohl weil ein Deal mit der Bundesliga für eine solche Unternehmung durchaus eine öffentlichkeitswirksame Strahlkraft mit sich brächte.

Im März 2024 jedenfalls, davon geht man in Funktionärskreisen aus, müsste der Deal endgültig ausgehandelt sein, also vor den finalen Gesprächen über die Vergabe der nationalen Medienrechte, der wichtigsten Geldquelle der Klubs. Lenz und Merkel lassen sich die Verhandlungen nur unter konkret mit Präsidium und Aufsichtsrat verankerten Eckpunkten freigeben wie die Definition von Hoheitsrechten - Stichwort Spieltagsgestaltung -, Vetooptionen bei einem Weiterverkaufswunsch nach einer Mindesthalteperiode - Stichwort Saudi-Arabien - sowie die automatische Rückübertragung des "veräußerten" Rechteanteils an die Liga nach 20 Jahren für einen Nennbetrag von schmalen 2 bis 3 Millionen Euro. Die Liga verkauft ja keine Beteiligung an sich selbst, sondern an einer die Medienrechte verwaltenden Tochter, also streng genommen lediglich eine Erlösbeteiligung. Anders als es etwa die Ligue 1 getan hat, was vielen französischen Klubs nun sauer aufstößt.

Budgets vieler Vereine sind auf Kante genäht

Doch zurück zu den Zahlen und damit der Gretchenfrage: Kritiker an dem Deal rechnen vor, dass die 36 Klubs für die Finanzierung der 600 Millionen Euro über 6 Jahre auf lediglich 100 Mio. Euro per annum verzichten müssen. Zudem ließen sich zusätzliche Gelder über Liga-Sponsoren, vielleicht sogar ein Naming Right, generieren. Das Problem: Den Verzicht werden sich nicht allzu viele Vereine leisten können, weil ihre Budgets auf Kante genäht sind und sie im Zweifel nicht am Sportetat sparen wollen. So solide, wie man es in Bundesliga und 2. Liga nämlich gerne darstellt, wurde eben in der Vergangenheit nicht an allen Standorten gewirtschaftet. Von ungefähr wird es nicht kommen, dass die VR-Bank Bad Salzungen-Schmalkalden, mittlerweile ein wichtiger Kapitalgeber für klamme deutsche Klubs, im Dauerclinch mit der Bundesfinanzaufsicht Bafin liegt. Einige Vereine lassen sich seit jeher künftige Zuschauer- und Medieneinnahmen via Rechteabtretung von Geldhäusern vorfinanzieren. Allerdings haben die Geisterspiele und die zeitweise Aussetzung des Spielbetriebs in der Pandemie den Bankhäusern und vor allem ihren Wirtschaftsprüfern, die die Bilanzen testieren müssen, die Risiken dieser sogenannten Forfaitierungs-Geschäfte im Fußball aufgezeigt.

Eine Mehrheit jedenfalls für die oben skizzierte Form der Investitionsfinanzierung aus dem Bestand heraus wird sich kaum finden lassen unter den DFL-Klubs. Zudem, so sagen Befürworter einer strategischen Partnerschaft, müssten die heute geltenden Abgabesätze von 7,75 Prozent über mehrere Jahre verdoppelt werden. Das bedeutet, dass mehr Geld aus den Medienerlösen nicht an die Klubs ausgeschüttet wird, sondern für Verwaltung, Personal und Geschäftsentwicklung an die DFL GmbH geht. Auch rechnet man im Falle eines Investoren-Deals mit einem schnelleren und größeren Wachstum, weil ein Partner bestimmte Attribute mitbringen müsste, auch dies ist ein Teil der bereits erwähnten Eckpunkte. Dazu zählen Erfahrung in der Sportvermarktung und im Vertrieb von Medienrechten und internationale Vernetzung, um im Ausland Türen zu öffnen (was nun aber auch wieder etwas über den bisherigen Auslandsvertrieb der Liga sagt). Man darf gespannt sein, in welche Richtung sich die Diskussion entwickelt.