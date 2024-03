Bjelica warnt: "Damit ist unsere Aufgabe schwieriger"

Einige Punkte brauchen Union Berlin und Bremen noch, um in der Liga zu bleiben. Mit einem Sieg im direkten Duell könnten die Gastgeber auf zwei Zähler an Werder heranrutschen.

Will nach zwei Niederlagen in Folge gegen Bremen wieder ein Erfolgserlebnis: Union-Coach Nenad Bjelica. IMAGO/Jan Huebner

Der neue Teppich wurde vor einer Woche im Stadion An der Alten Försterei ausgelegt. Zumindest dürfen der 1. FC Union Berlin und Werder Bremen beim Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf einem relativ frisch verlegten Rasen ihre Kräfte miteinander messen.

Für beide geht es nach jeweils drei Spielen ohne dreifachen Punktgewinn um viel. Für das Ziel Klassenerhalt soll etwas Zählbares auf beiden Seiten her. Etwas entspannter kann Werder in die Begegnung gehen, weil der Vorsprung auf Union fünf Zähler beträgt.

Bremen hat in der Rückrunde mit 13 Punkten auch zwei mehr als Union geholt. Die Auswärtssiege beim FC Bayern München, 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Köln (jeweils 1:0) hat auch Union-Trainer Nenad Bjelica auf dem Schirm. Sie waren Thema auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Bjelica glaubt, dass einiges auf seine Mannschaft zukommt. "Bremen hat im Frühjahr auswärts tolle Leistungen gebracht, sie konnten auch bei Bayern München gewinnen. Sie haben sich offensiv gesteigert. Sie waren stabil", sagte Bjelica. "Damit ist unsere Aufgabe schwieriger. Aber wir glauben an unsere Chancen, dass wir den Fans unsere Stärken wieder zeigen werden und am Ende drei Punkte holen."

Aaronson, Laidouni oder Kral potenzielle Schäfer-Vertreter

Im letzten Spiel vor der Länderspielpause, in der Union am 21. März (12 Uhr) in der Alten Försterei in einem Testspiel auf den Zweitligisten 1. FC Magdeburg trifft, müssen die Eisernen auf zwei zentrale Mittelfeldakteure verzichten.

Andras Schäfer muss nach seinem Feldverweis in der Partie beim VfB Stuttgart (0:2) zwei Mal in der Liga zuschauen. Für Janik Haberer gab es bereits am vergangenen Sonntag eine Verletztenmeldung. Der Klub nannte aber weder die Ursache noch die Art der Verletzung. Kommunikationschef Christian Arbeit sprach am Donnerstag im Fall Haberer von einem "kleinen Unfall" inklusive Sturz.

Haberer hatte in Stuttgart allerdings nicht gespielt, nur auf der Bank gesessen. Erste Nachrücker für Schäfer dürften Brenden Aaronson, Aissa Laidouni oder Alex Kral sein.