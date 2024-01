Bjelica-Vertretung geklärt: Eta kommuniziert, Jumic gibt Kommandos

Beim Spiel gegen Darmstadt hat Co-Trainer Danijel Jumic das Kommando inne. Unions Trainer Nenad Bjelica wird die Partie in der Loge verfolgen.

Bei Union Berlin kehrt aktuell keine Ruhe ein. Was zum einen an den dürftigen Leistungen in dieser Saison liegt, aber zum anderen auch an Trainer Nenad Bjelica und seinem Aussetzer gegen Bayerns Leroy Sané. Zudem wurde die Pressekonferenz laut Verein aufgrund von Planungsgründen um einen Tag verschoben, sodass Co-Trainerin Marie-Louise Eta am Samstag den Journalisten Rede und Antwort stand.

Sie stand auf dem Podest, weil der Klub Bjelica anscheinend nicht zugetraut hatte, die Pressekonferenz abzuhalten. Vorerst darf der Trainer weitermachen. Es halten sich aber die Gerüchte, dass Union im Hintergrund trotzdem nach möglichen Nachfolgern fahndet. Doch nun steht am Sonntag erst einmal das wichtige Heimspiel gegen Darmstadt an, bei dem Eta sowie die beiden Kroaten Danijel Jumic und Nino Bule Regie führen werden. Das Kommando hat dabei aber Jumic inne. Eta wird die kommunikativen Aufgaben übernehmen.

Der Platzverweis von Bjelica sei kein Thema mehr

Bjelica dagegen darf noch eine halbe Stunde bis vor dem Anpfiff eine Ansprache in der Kabine halten. In der Halbzeit aber nicht, erst wieder eine halbe Stunde nach dem Abpfiff. Er wird sich während der Partie in der Loge aufhalten. "Es wird aber keine Kommunikation stattfinden", erklärte Eta. "Das ist schließlich nicht erlaubt." Daher sei Jumic für das Team während der 90 Minuten der erste Ansprechpartner.

Der Platzverweis von Bjelica sei dagegen kein Thema mehr. "Er hat sich entschuldigt. Wir richten jetzt den vollen Fokus auf Darmstadt. Sie haben einen Rückstand gegen Frankfurt aufgeholt, werden mit einer gewissen Euphorie an den Start gehen", betonte Eta. Die 32-Jährige sagte, sie erwarte dabei einen Gegner, der vor allem von seiner Mentalität lebt: "Wir wollen defensiv gut stehen, aber auch Fußball spielen. Mit viel Tiefe, Mut und Spielfreude."