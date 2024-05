Bjelica und Union gehen im Sommer getrennte Wege

Trainer Nenad Bjelica hat bei Union Berlin keine Zukunft. Nach kicker-Informationen endet die Zusammenarbeit nach der Saison.

Der 1. FC Union Berlin und Trainer Nenad Bjelica gehen nach kicker-Informationen nach Saisonende getrennte Wege. Der Kroate hatte erst Ende November 2023 für Vereinslegende Urs Fischer übernommen und den damaligen Tabellenvorletzten zunächst wieder in höhere Gefilde geführt.

Sein aktueller Punkteschnitt in der Bundesliga ist mit 1,19 Zählern pro Partie akzeptabel. Auf eine ganze Saison gerechnet, würde das rund 40 Punkte ergeben - was im Regelfall den sicheren Klassenerhalt bedeuten wurde.

Aber nach dem zwischenzeitlichen Hoch folgte wieder ein Absturz in den Tabellenkeller. In den vergangenen neun Partien holten die Eisernen nur einen Sieg (2:1 gegen Werder Bremen). Das Resultat daraus: Union Berlin ist wieder mittendrin im Abstiegskampf. Der einstige Vorsprung von neun Zählern auf den Relegationsplatz ist für den Tabellen-14. auf zwei Punkte zusammengeschrumpft.

Dabei ist es Bjelica bis dato nicht gelungen, das Ruder nochmals herumzureißen. Dem 52-Jährigen wird nicht zugetraut, die Mannschaft auf lange Sicht spielerisch weiterzuentwickeln. Hinzu kommt, dass seine Spielvorbereitung - etwa der Verzicht auf Videoanalysen - im Kader kritisch angesehen werden soll.

Trennung vor Bochum-Spiel wurde diskutiert

Diese Gründe führen dazu, dass Bjelica im Sommer gehen muss. Wie der kicker außerdem erfuhr, soll es Überlegungen gegeben haben, sich noch vor der kommenden Partie gegen den direkten Konkurrenten VfL Bochum am Sonntag von Bjelica zu trennen.

Darüber soll das Präsidium am Montagabend in einer Sitzung diskutiert haben. Doch nun gehen Bjelica und Union den Kampf um den Klassenerhalt gemeinsam an, auch wenn eine vorzeitige Trennung weiterhin nicht ganz ausgeschlossen scheint.