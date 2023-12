Bjelica: "Jeder will das schlechte Gefühl aus Bochum löschen"

Union Berlin duelliert sich mit dem direkten Abstiegskonkurrenten Köln. Nenad Bjelica erwartet eine Art Abnutzungskampf mit jeder Menge Zweikämpfen.

Union Berlin hat vor der Winterpause mit dem Heimspiel gegen Köln noch eine letzte Chance, die dürftige Bilanz aus der bisherigen Runde zumindest ein wenig aufzubessern. So oder so wird während der dreiwöchigen Unterbrechung an vielen Inhalten getüftelt werden müssen. Doch für die Tabelle und vor allem für den Kopf wäre ein Erfolgserlebnis am Mittwoch nochmals Gold wert.

"Wir sind vorbereitet. Es geht immer um das Gleiche: Um Zweikämpfe und Aggressivität. Wenn du alles richtig machst, hast du Chancen, zu gewinnen. Köln ist eine Mannschaft, die viel läuft und viele Zweikämpfe sucht. Darin müssen wir besser sein", betonte Trainer Nenad Bjelica, der erneut verletzungsbedingt auf Danilho Doekhi und Robin Gosens verzichten muss.

Trotz des Negativlaufs sei die Mannschaft in einem guten Zustand, auch "wenn es nicht angenehm ist, ein Spiel 0:3 zu verlieren", so der Kroate weiter. "Wir waren nicht auf dem Level wie in Gladbach. Aber jeder will sich zeigen und das schlechte Gefühl aus Bochum löschen." Es kann nur besser werden als gegen den direkten Abstiegskonkurrenten, wo die Köpenicker nicht an ihren leichten Formaufstieg aus den vergangenen Wochen herangekommen sind.

Nur die Spieler, die bereit für den Abstiegskampf sind, werden in der Rückrunde willkommen sein. Nenad Bjelica

Gegen Köln wird es wieder darauf ankommen, die Basics auf den Platz zu bringen. "In schwierigen Zeiten zeigt jeder seinen Charakter und wer mit der Situation umgehen kann. Nur die Spieler, die bereit für den Abstiegskampf sind, werden in der Rückrunde willkommen sein", so Bjelica weiter, der in der Winterpause "in allen Bereichen" arbeiten will. "Auch wenn wir ein bisschen anders spielen wollen als vorher, brauchen wir ein bisschen mehr Zeit."

Union testet gegen Bielefeld

Union Berlin startet am 28. Dezember in die kurze Vorbereitung. Dann hat der 52-Jährige mit seinem Trainerteam zumindest ein wenig Zeit, um der Mannschaft seine taktischen Inhalte weiter zu vermitteln. Ein Testspiel steht bereits fest: Am 6. Januar 2024 empfängt Union den Drittligisten Arminia Bielefeld. Zudem sucht der Klub nach einem Gegner für den 30. Dezember.

Jannis Klimburg