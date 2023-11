Bjelica: "Ich bin kein Trainer, der 50 Ballkontakte braucht"

Union Berlin hat mit Nenad Bjelica einen neuen Trainer präsentiert. Der Kroate will in Zukunft einen offensiven und schnörkellosen Fußball sehen.

Hat sich am Sonntag bei Union Berlin vorgestellt: Nenad Bjelica. IMAGO/Matthias Koch

Der 52-Jährige Bjelica ist der Nachfolger von Urs Fischer, der fünfeinhalb Jahre lang das Kommando beim Verein inne hatte. Der Kroate stand zuletzt von April bis Oktober bei Trabzonspor an der Seitenlinie, seitdem war er vereinslos. Zuvor leitete er unter anderem die Geschicke bei Austria Wien, dem Wolfsberger AC und Dinamo Zagreb.

Ab Montag beginnt mit dem ersten Training für ihn dann das Kapitel Union Berlin. "Für uns war es wichtig auf dieser Position jemanden zu finden, der uns den Eindruck vermittelt, dass er vom ersten Tag an für diese Aufgabe bereit ist und seine Ideen einbringt. Das war ein zentraler Aspekt unserer Gespräche", erklärte Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert die Entscheidung.

Zudem ergänzte Präsident Dirk Zingler: "Wir haben uns mit voller Überzeugung für Nenad Bjelica entschieden. Wir sind froh, dass er die schwierige Aufgabe übernimmt." Der neue Trainer freut sich nun, Teil des Klubs zu sein. "Ich kann versprechen, dass wir maximalen Einsatz für diesen Verein geben werden", betonte Bjelica, der im Vergleich zu Vorgänger Urs Fischer gerne offensiv spielen lässt.

"Meine Mannschaften spielen sehr intensiv mit viel Pressing. Wir wollen dominieren. Ich bin kein Trainer, der 50 Ballkontakte braucht, um zum Schluss zu kommen. Aber du musst dich als Trainer auch anpassen", so der ehemalige Spieler vom 1. FC Kaiserslautern (2001 bis 2004). Neben dem Platz würde er dagegen als "bester Freund" vom Spieler auftreten. Dabei sei er für jedes Gespräch offen, so Bjelica weiter.

Seine erste Aufgabe steht bereits am Mittwoch an. Dann geht in der Champions League zu Sporting Braga. "Es ist klar, dass wir taktisch wenig im Training arbeiten können, aber im psychologischen Bereich dagegen schon." Mit einem Sieg hätte Union Berlin beste Karten, Platz drei zu sichern und sich für die Europa League zu qualifizieren. "Sie werden selten Alibis von mir hören. Wir wollen natürlich gewinnen", unterstrich Bjelica.

Jannis Klimburg