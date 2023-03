Bis 2027! Van de Ven verlängert in Wolfsburg - doch wie lange bleibt er noch?

Der VfL Wolfsburg hat auf die starken Leistungen von Micky van de Ven reagiert und den Vertrag mit dem Innenverteidiger vorzeitig verlängert - bis 2027. Gleichwohl stellt sich die Frage, wie lange der Niederländer noch bei den Niedersachsen bleibt.

Er hat noch keine Minute in dieser Saison verpasst, Micky van de Ven ist der Shootingstar im Kader des VfL Wolfsburg. Der Verteidiger, der in seiner Premierensaison in der Bundesliga auch verletzungsbedingt kaum eine Rolle gespielt hatte, eroberte sich nach dem Abgang von John Anthony Brooks den Platz links in der Innenverteidigung und hat sich bereits in die Notizbücher diverser Spitzenklubs gespielt. Erst einmal sendet der VfL aber ein Signal an alle Interessenten: Am Freitag gab der Bundesligist die Vertragsverlängerung mit dem 21-Jährigen bekannt, der sein Arbeitspapier um zwei weitere Jahre bis 2027 ausdehnte.

"Wir freuen uns, dass Micky seinen Vertrag bei uns verlängert hat und wir langfristig mit ihm planen können", sagt Geschäftsführer Marcel Schäfer. "Er ist ein Spieler mit großem Potenzial, der besonders in dieser Saison eine starke Entwicklung genommen und sich mit seinen Leistungen in den Vordergrund gespielt hat. Dass Micky nun langfristig unterschrieben hat, zeigt, dass er seinen bei uns eingeschlagenen Weg gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg fortsetzen möchte." Gleichwohl stellt sich die Frage: Wie lange bleibt van de Ven tatsächlich noch in Wolfsburg?

Kovac über den Niederländer: "Er spielt eine richtig gute Saison"

Zunächst einmal trägt der VfL mit dem neuen Kontrakt der Entwicklung der Verteidigers Rechnung, dessen Gehalt deutlich angehoben wird und nun seinem Status in der Mannschaft entspricht. Der Niederländer, der im erweiterten WM-Kader seines Landes stand, hat sich in dieser Saison zur Stammkraft und zum Leistungsträger entwickelt. "Er spielt", sagt Trainer Niko Kovac, "eine richtig gute Saison." Das ist auch anderen Klubs aufgefallen. "Es gibt viele Daten, viele Clips, viele Scouts, die sich gute junge Spieler anschauen, dazu zählt Micky", weiß Kovac.

Der Spieler, der keinen Hehl daraus macht, dass er von der Premier League träumt, könnte in absehbarer Zeit zum Paradebeispiel für die VfL-Klubphilosophie werden. Die darauf abzielt, junge hochtalentierte Fußballer preiswert zu verpflichten, in Wolfsburg zu entwickeln und dann mit einem satten Gewinn zu verkaufen. Van de Ven kam im Sommer 2021 für 3,5 Millionen Euro vom FC Volendam und dürfte seinen Marktwert in dieser Saison erheblich gesteigert haben.

Van de Vens Vertrag besitzt keine Ausstiegsklausel

Mit der Unterschrift unter seinen neuen Vertrag, der nach kicker-Informationen keine Ausstiegsklausel enthält, bekennt sich der Niederländer erst einmal zum VfL. Und geht’s nach Trainer Kovac, hält dieses Bekenntnis auch über die Saison hinaus. "Ich glaube, dass ihm noch ein, zwei Jahre hier guttun würden."

Van de Ven jedenfalls bekräftigt seinen Wunsch, vorerst in Wolfsburg bleiben zu wollen: "Für mich war es immer ein Traum, in der Bundesliga zu spielen. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich über 2025 hinaus Teil des VfL Wolfsburg bleibe und meine Entwicklung hier weiter fortsetzen kann. Ich spiele unglaublich gerne in dieser Mannschaft und möchte mit dazu beitragen, dass der VfL seine Ziele erreicht."