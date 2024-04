Bienen, Frösche, Revolver: Die kuriosesten Spielabbrüche der Fußball-Geschichte

OGC Nizza gegen Olympique Marseille - 22.8.2021

Tumulte und Chaos sind im 21. Jahrhundert gerade in der französischen Ligue 1 an der Tagesordnung. Im Spiel zwischen Nizza und Marseille trieb es OM-Offensivspieler Dimitri Payet auf die Höhe, als er zwei der zahlreichen in seine Richtung von den Rängen geworfenen Plastikflaschen zurück auf die Tribüne schmiss. Was folgte, war ein Platzsturm der wütenden Fans, die Lage eskalierte und das Spiel wurde nach einstündiger Unterbrechung abgebrochen. picture alliance/dpa/MAXPPP