Biankadi drückt in Bielefeld den Reset-Knopf

Arminia Bielefeld hat Merveille Biankadi unter Vertrag genommen. Der ablösefreie Flügelstürmer kommt vom 1. FC Heidenheim.

Wie die Arminia am Samstag mitteilte, steht Merveille Biankadi künftig beim DSC unter Vertrag - eine Laufzeit nannte der Klub aber wie gewohnt nicht. Für den künftigen Drittligisten ist die Verpflichtung durchaus risikobehaftet - hat der 28-jährige Offensivmann doch beim 1. FC Heidenheim in der abgelaufenen Saison kein einzige Pflichtspiel-Minute bestritten und stand überhaupt nur einmal im Kader des Bundesliga-Aufsteigers.

"Wir schätzen Merveille, haben seine Leistungsdaten der vergangenen Jahre umfassend analysiert und sind überzeugt, dass die fehlende Spielpraxis aus der letzten Saison schnell von uns gemeinsam aufgearbeitet wird", werden Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat in einer Mitteilung mit einem gemeinsamen Statement zitiert.

Wir haben eine riesige Chance, etwas aufzubauen und die Fans mitzunehmen. Merveille Biankadi

Biankadi lief in seiner bisherigen Laufbahn 143-mal in der 3. Liga auf (25 Tore, 26 Vorlagen) und trug dabei das Trikot von Rot-Weiß Erfurt, Hansa Rostock, Eintracht Braunschwieg und 1860 München. Ausgebildet wurde der gebürtige Münchner unter anderem beim FC Bayern, spielte später für den FC Augsburg II und die SV Elversberg in der Regionalliga.

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei der Arminia. Wir haben eine riesige Chance, etwas aufzubauen und die Fans mitzunehmen, indem wir guten und erfolgreichen Fußball spielen. Dazu möchte ich meinen Anteil beitragen", sagt der neue Bielefelder.