Bestätigt: Kalajdzic unmittelbar vor Wechsel zu Eintracht Frankfurt

Die Rückkehr von Sasa Kalajdzic in die Bundesliga ist nurmehr eine Frage der Zeit: Wolverhamptons Trainer Gary O'Neil bestätigte das Leihgeschäft am Freitagabend.

Das Interesse der Frankfurter Eintracht an Sasa Kalajdzic war bekannt, ebenso, dass über einen Wechsel verhandelt wurde. Nur fehlte lange Zeit eine offizielle Bestätigung. Die gibt es nun: "Sasa wird in den nächsten Tagen auf Leihbasis zu Eintracht Frankfurt wechseln", sagte O'Neil am Freitagabend nach dem FA-Cup-Spiel der Wolverhampton Wanderers beim FC Brentford (1:1) und bestätigte, dass in fast allem Einigkeit erzielt wurde.

Der zwei Meter lange Österreicher hatte sich einst beim VfB Stuttgart (22 Tore in 51 Spielen) in der Bundesliga einen Namen gemacht, war im Sommer 2022 dann nach England zu den Wolves gewechselt. Dort geriet seine Karriere dann aber ins Stocken. Nur drei Tage nach seinem Wechsel zog er sich bei seinem Debüt in der Premier League einen Kreuzbandriss zu. 2023/24 kam er immerhin elfmal zum Zug, allerdings meist nur als Einwechselspieler.

Er hatte nicht die Minuten, die er wollte Gary O'Neil über Sasa Kalajdzic

"Er hatte nicht die Minuten, die er wollte", weiß O'Neil, der sich selbst Vorwürfe macht, "keinen Weg gefunden zu haben", den Stürmer so weit einzusetzen, damit er den Wolves weiterhelfen hätte können. "Im Moment braucht er Spielpraxis - und er will gehen und spielen." Der Österreicher hatte sich früh auf Frankfurt festgelegt, wo er gewiss auch seine Chancen auf eine EM-Teilnahme steigern möchte - das kann er nur tun, wenn er regelmäßig spielt.

Podcast Ist Schultz in Köln mehr als ein Feuerwehrmann? Neues Jahr, neuer Trainer für den 1. FC Köln. Kehrer kehrt zurück in die Ligue 1, Boyd wechselt zum Rivalen, Szoboszlai und Cancelo sind verletzt. alle Folgen

In Frankfurt scheinen seine Chancen auf ausreichend Spielzeit jedenfalls nicht schlecht, zumal die Hessen nach dem Last-Minute-Abgang von Randal Kolo Muani im Sommer auf der Suche nach einem Stürmer waren. Außerdem fallen mit Omar Marmoush und Fares Chaibi, die beide für Afrika-Cup nominiert wurden, vorerst die beiden Top-Scorer aus, während Lucas Alario die Mainmetropole in Richtung Porto Alegre verlassen hat.

O'Neil hofft ebenfalls, dass Kalajdzic in Frankfurt ausreichend Spielpraxis sammeln und dann wieder formstark im Sommer zurückkehren kann. Diese Aussage bestärkt englische Medienberichte, wonach die SGE keine Kaufoption für den 26-Jährigen erhalten soll. Verbrief ist diesbezüglich aber nichts.